Sydney Sweeney reveló su pasatiempo favorito y causó furor en redes

La reconocida actriz de Hollywood sorprendió a sus seguidores al dejar en claro cuál es su hobby.

Sydney Sweeney está posicionada como una de las actrices del momento, desde su aparición en Euphoria, con su papel icónico de Cassie Howard, o como Bea en Anyone But You, su última comedia romántica que fue un éxito en taquilla. De todas maneras, la actuación no es la única de sus pasiones, teniendo en cuenta que recientemente dio a conocer su fanatismo por los autos y la mecánica.

Resulta que mediante las redes sociales se volvió a viralizar un clip de la reconocida figura restaurando un auto, que data del año 2021. A los usuarios les llamó poderosamente la atención conocer que su hobby va de la mano de la mecánica. Pero esta pasión viene desde la infancia de la actriz, dado que Sweeney creció en una familia de mecánicos en la ciudad de Spokane, Washington, en Estados Unidos.

“Crecí aprendiendo a manejar con la vieja camioneta Ford de mi bisabuelo, y después mamá me siguió enseñando la técnica al volante y cómo hacer diferentes maniobras”, había revelado la estrella de cine en una entrevista con PopSugar, en noviembre de 2023.

Sydney Sweeney y su fanatismo por los autos

Asimismo, posee actualmente una cuenta de TikTok dedicada únicamente a mostrar su faceta de mecánica: @syds_garage. Mediante esta plataforma, da a conocer muchos de los trabajos automotores que realiza en su tiempo libre. En pandemia, por ejemplo, restauró una Ford Bronco de 1969 y todo ese proceso se encuentra actualmente disponible en su perfil, donde ya posee más de un millón de seguidores.

En 2023, luego de comenzar con este proyecto, recibió una importante oferta por parte de Ford, que le propuso a la actriz diseñar una colección de ropa apta para taller junto con la marca Dickies, y que fue un éxito rotundo, puesto que se agotó en menos de 36 horas. En noviembre de ese mismo año, lanzó la segunda colección.

En ese momento, también comenzó a compartir en su cuenta diferentes tips y consejos con relación a los autos, por ejemplo, cómo saber si la presión de las llantas está bien o cómo chequear el aceite, entre otras cosas.

“Creo que estamos en una era de derribar barreras. Eso es lo que más me gusta de Ford: están subiéndose a esta increíble movida feminista para empoderar, educar y promover a las mujeres, para que ingresen en un espacio normalmente dominado por hombres”, le expresó Sweeney al mencionado medio estadounidense y sumó: “No te desanimes. Dale la espalda a todos los incrédulos que te subestimen, seguí tu propio camino y triunfa en todo lo que hagas”.

Ante la entusiasta respuesta del público, la marca de autos decidió aumentar su compromiso y contrató a la actriz de 26 años para que trabajara en la creación y personalización de un Mustang GT 2024. Esta iniciativa estuvo inspirada en el Mustang de 1965 que ella misma había nombrado “Britney”, en referencia al distintivo color Brittany Blue.

“Siempre supe que quería construir mis propios autos algún día. Ver a mis tíos y primos trabajar en la mecánica me parecía alucinante y me daban ganas de tener ese conocimiento dentro mío. Tener ese poder”, expresó en aquel momento.