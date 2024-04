Un influencer Dannan deberá hacer tareas comunitarias por haber hostigado a una periodista

El youtuber y tuitero había sido denunciado por Marina Abiuso, quien fue víctima de un ataque sistemático a través de las redes sociales. El influencer, que el mes pasado fue condenado en otra causa de hostigamiento digital, pidió una probation para evitar la elevación a juicio.

El influencer de ultraderecha Manuel Jorge Gorostiaga, conocido públicamente como Danann, deberá realizar 40 horas de tareas comunitarias y participar de un taller de formación contra la violencia de género por la campaña de hostigamiento sistemático por motivos de género que llevó adelante en redes sociales contra la periodista Marina Abiuso.

Así lo determinó este jueves la Justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también le prohibió nombrar a la periodista por cualquier medio, lo que incluye redes sociales, teléfono, carta, pancarta o incluso a través de terceras personas, como así también el acercamiento o contacto.

Según informó Amnistía Internacional Argentina, que acompañó a la víctima en el proceso, fue el propio youtuber y tuitero quien solicitó la probation y se ofreció a cumplir con tareas comunitarias, además de realizar un taller sobre Género y Violencia Intrafamiliar del Programa de Educación en Derechos Humanos, para evitar la elevación a juicio.

Ocurre que el mes pasado Danann fue condenado por discriminación en otra causa que le inició una mujer transgénero, quien lo denunció por compartir por la red social X su imagen para ridiculizarla y humillarla durante el Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Una campaña de hostigamiento

En el caso de Abiuso, el hostigamiento también se llevó a cabo a través de la red social X, desde cuentas de “influencers” o cuentas anónimas con numerosos seguidores, repasó Amnistía Internacional Argentina en un comunicado.

Danann fue, justamente, "uno de los principales autores de la campaña que tuvo por objeto desacreditar públicamente y silenciar a la periodista, por entonces editora de Género en un canal de noticias, por ser referente de las agendas que promueven la igualdad", indicó la organización, que recordó que a partir de ese hostigamiento la periodista comenzó a recibir "innumerables amenazas de violación y de muerte", una situación que afectó "su desarrollo profesional, su salud mental y su libertad de expresión".

El descargo de Marina Abiuso

Tras conocerse la decisión de la Justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abiuso compartió en Instagram una reflexión sobre el proceso que le inició al influencer y la importancia de proteger la libertad de expresión y prensa.

"Hoy se cerró una etapa que decidí atravesar en silencio para que hablara la Justicia. Y también porque soy consciente de las limitaciones para defenderme. Sé que incluso con pruebas y sentencia, habrá quienes sigan creyendo las mentiras que se difundieron sobre mí. Le hablo al resto:

Hace tiempo tomé la decisión de denunciar las amenazas de muerte y violación en mi contra. Fueron muchos. Hasta mi madre tuvo custodia policial en su domicilio. Yo todavía tengo un botón antipánico. A pesar de los nombres falsos y de la falta de colaboración de las plataformas, ya hay cuatro personas cumpliendo probation. Hoy se sumó un quinto: Emmanuel Dannan (Manuel Jorge Gorostiaga).

Él mismo pidió la probation para evitar un juicio, justo un día después de que recibiera otra sentencia en contra por discriminación. Eso no impidió que amigos suyos (con acceso a la causa) dijeran a la vez que yo quería mandarlo preso. No es cierto. Cuando el fiscal pidió diez días de prisión yo me presenté en la causa diciendo que no estaba de acuerdo. Ya sé que la verdad no es un valor en las redes, pero yo soy periodista. Sabrán disculparme el berretín.

Soy periodista, decía. Desde 2002 cuando atendía teléfonos en la radio por 75 lecop. La libertad de expresión y de prensa me parecen valores fundamentales. Como periodista, como activista, como ciudadana. Denunciar hostigamiento y amenazas no es contra la libertad sino para protegerla. Porque el dispositivo de ataque que aplicaron conmigo es un intento de disciplinamiento que creo que es necesario señalar. Urgente".

Un precedente para que la violencia no sea tolerada

Para Amnistía Internacional Argentina, este caso se inserta "en un contexto local de una escalada de discursos que incitan a la violencia y a la discriminación hacia periodistas que cubren las agendas de género y diversidad, con el propósito de deslegitimar y silenciar a las principales voceras de estas agendas, generando un profundo deterioro del debate público”.

La resolución de este jueves constituye, en ese sentido, un "precedente que contribuye a enviar el mensaje de que la violencia de género en redes no es tolerada", señaló la organización en el comunicado. Y agregó: "Se deben adoptar medidas reparadoras para que mujeres, niñas y adolescentes del país puedan confiar en la Administración de justicia y se atrevan a denunciar”.

La violencia y el abuso que viven muchas mujeres periodistas en las redes sociales, recuerda el comunicado de Amnistía, hace que se autocensuren en sus publicaciones, limiten sus interacciones y, en algunos casos, abandonen la red por completo: una encuesta que llevó adelante la organización muestra que el 70% de las mujeres que sufrieron abuso o acoso online hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas y el 36% de ellas dejaron de publicar o compartir contenidos que expresaban su posición sobre ciertos temas.

Otro informe, realizado por Naciones Unidas, arrojó cifras similares sobre el impacto de la violencia de género hacia mujeres con voz pública: "El 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró sobre algún tema de su pertinencia; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato", enumeró Amnistía Internacional Argentina, quien advirtió que "el disciplinamiento que estos ataques generan son una afectación en el libre ejercicio profesional y expanden ese temor a otras colegas y activistas con voz pública".