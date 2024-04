Por la falta de pago de salarios, la Línea 4 de colectivos de La Banda lleva a cabo un paro total

Matías Martínez, uno de los trabajadores afectados, dialogó con Radio Panorama. “Nosotros no podemos seguir dando servicios si no tenemos nuestros sueldos, porque nuestras familias dependen de esos”, sostuvo. La medida de fuerza se lleva a cabo desde ayer por la tarde.

La ciudad de La Banda se ve afectada hoy por un paro de colectivos de la Línea 4 que dejó a cientos de usuarios sin transporte público. La medida de fuerza, llevada a cabo por los trabajadores del transporte, surge en medio de una crisis económica que afecta a la empresa y que ha dejado en jaque a diez familias que dependen de sus ingresos.

Matías Martínez, uno de los empleados afectados, expresó su preocupación en diálogo con Radio Panorama: "La estamos pasando mal todos los empleados de transporte. No nos dan ninguna información, solamente dijeron que no podían pagar y nosotros no podemos seguir dando servicios si no tenemos nuestros sueldos, porque nuestras familias dependen de esos".

La empresa JMF SRL, ubicada en La Banda, emplea a diez trabajadores y opera con una flota de seis colectivos que cubren una frecuencia regular entre 15 a 10 minutos. Sin embargo, según Martínez, la situación económica se ha vuelto insostenible, especialmente después del incremento en el precio del boleto que no ha logrado compensar la falta de pasajeros.

"Con el incremento de boleto se vino a pique la subida de pasajeros. No sabemos qué solución nos puede dar la patronal. Estamos desde ayer a la tarde esperando que se acerquen", agregó.

Los trabajadores denuncian que esta no es la primera vez que enfrentan una situación de incertidumbre respecto al pago de sus salarios. "Todos los meses es la misma situación. No alcanza, no se puede y estamos cansados de esto, es preocupante", expresó Martínez.

Esperan que la patronal tome medidas para resolver la crisis y asegurar el sustento de las diez familias afectadas por esta situación. El paro de colectivos continuará hasta que se obtenga una respuesta satisfactoria por parte de la empresa. Los usuarios del transporte público son instados a buscar alternativas mientras persista la medida.

Recorrido

Línea 4: inicia su recorrido en la rotonda de Aristóbulo del Valle y Ruta Provincial 5, sigue por Aristóbulo hasta Bolivia, luego por España hasta Besares, Belgrano, calle Soler para ingresar por Alberdi hasta República de Líbano donde continuará hasta la calle Misiones.

Toma entonces por Pueyrredón hasta Deán Funes y gira a la derecha por avenida Daniel Prados para luego salir por la calle del Cementerio Jardín del Sol y tomar la Colectora del Canal. Luego retoma la Ruta Provincial 51 hasta Ruta Provincial 1 y el cruce con calle Eva Perón en el barrio Mishqui Mayu (fin del recorrido de ida).

El retorno es por calle Eva Perón para dirigirse por colectora 2 de septiembre, Teniente Jiménez, Cabo 1° Peralta, luego Fuerza Aérea Argentina hasta calle Lavalle, luego Necochea, avenida Belgrano, Besares, Alem, San Martín, Aristóbulo del Valle, 24 de septiembre, Dorrego en rotonda con Ruta 34 (fin del recorrido).