Contrato por Facebook y un récord: la historia de Juan Nellar en el fútbol de la India

Nació en San Luis e hizo las inferiores en Racing junto a Rodrigo de Paul. A los 30 años vive un momento especial en el país asiático.

Juan Nellar es un verdadero trotamundos del fútbol. Sus pocas oportunidades en la Argentina y su gran curiosidad lo llevaron a probar suerte en otros países como Dinamarca, España o Italia. Sin embargo, su aventura más grande se dio en el ascenso de la India, donde acaba de consagrarse campeón de la segunda división con el club Mohammedan. Allí, además, logró un increíble récord como jugador extranjero.

Este puntano de 30 años hizo inferiores en Racing, donde fue compañero de Rodrigo De Paul y Juan Musso, pero no logró debutar y quedó libre. Su primer contrato profesional lo consiguió en Instituto de Córdoba, aunque casi ni jugó. Se volvió a San Luis y fue dirigido por Omar “Turco” Asad en Estudiantes de San Luis, sin embargo una lesión lo complicó.

Ante este panorama, Nellar decidió probar suerte en Europa. Sentía que su juego era más acorde al fútbol del Viejo Continente y hacia allí fue. Un contacto le consiguió una prueba en el Vanlöse de Dinamarca, donde comenzaría su verdadera travesía, que ya lleva más de 5 años.

“La decisión de irme para Europa fue porque no tenía mucho rodaje en el fútbol argentino, pero también influyó mi manera de jugar. Soy zurdo, mediocampista central y considero que tengo un juego más parceido al europeo que al argentino, por así decirlo. En mi posición siempre se buscó jugadores que solo corrieran, que metieran y nada más. Estaba un poco cansado de eso. Era complicado jugar y por eso tomé la decisión de irme. También influyó la parte económica, por supuesto”, indicó en diálogo con TN.

En Europa jugaste en varios equipos, pero muy poco tiempo ¿Por qué no lograste afianzarte?

Un pequeño detalle de mi aventura y de mis viajes es que yo no contaba con pasaporte europeo, lo cual siempre me dificultó conseguir buenos contratos o clubes de más alto nivel porque ocupaba un cupo como extranjero. En los clubes que estuve siempre me tuvieron que hacer visa de trabajo o permisos, lo cual siempre fue un obstáculo para mí.

Otra de las cuestiones en el ascenso europeo es el tema de la continuidad. Allí cambian mucho los planteles y son muy resultadistas. Cada seis meses, cada un año, es complicado firmar o estar varios años en un equipo porque van cambian demasiado.

¿Y cómo fue que llegaste a la India?

Fue en el verano europeo de 2022. Estaba en España y una persona me escribió por Facebook. Era un representante de Singapur que me preguntó si estaba con club y si me gustaría irme a jugar a la segunda división de India. Claramente yo no tenía ni idea del club, ni de la India, ni de su cultura, nada. Pero bueno, le dije que estaba interesado. y me mandó el contrato.

Te la jugaste...

También influyó mucho el tema del pasaporte europeo que todos los años yo dependía de que me hicieran un contrato de trabajo. La verdad que era un dolor de cabeza. Entonces tomé la decisión pensando a futuro de abrir el mercado asiático para mi carrera, ya que no me requería papeles, pasaporte ni nada, solo las visas que te hacen los clubes, que eran más accesibles. También con respecto al dinero, la propuesta era un poco más interesante.

Ahora estás Mohammedan, pero tu primer club en India fue el Gokulam, de la segunda división

Llegué a Gokulam, uno de los clubes más grandes de la segunda división. Muchos fans, una cultura totalmente diferente, pero un lugar en donde la pasé muy bien. Luego, pasé al Panchav,, donde logré el ascenso a la Superliga y ahora, esta temporada, me tocó salir campeón con Mohamedan de la ciudad de Calcuta. Logré dos ascensos consecutivos y tengo el récord de ser el único extranjero que lo hizo. Desde el año pasado los campeones empezaron a ascender. Antes no funcionaba así.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

El equipo me alquiló un departamento y paso la mayor parte del tiempo ahí. En mis tiempos libres me pongo con la computadora, voy al gimnasio y de vez en cuando salgo a comer con algún compañero.

La comida es una cuestión complicada...

Sí. Al principio me pasaba que no me gustaba mucho el picante, entonces me cocinaba mucho. Evitaba un montón de comidas. Acá se come mucho arroz con pollo, salteado, ultra picante. Eso casi todos los días.

¿Salís a pasear en tu tiempo libre?

Trato de no salir mucho. Ahora estoy en Calcuta que es una ciudad gigante y la verdad que es bastante desorganizado todo. El tránsito es un caos, salís a la calle y es un mundo de gente. También hay bastante suciedad y mucho ruido, muchas bocinas y tránsito que no para.

Tu pareja no se adaptó a vivir en India y se quedó en España...

Estoy en pareja con Milagros, pero vivimos separados. Ella está trabajando y haciendo su vida en Valencia. Me vino a visitar el año pasado un par de semanas, pero bueno, claramente no le gustó, y no se vio viviendo acá por un tema de que tampoco tenía mucho para hacer. Así que por ahora tenemos una relación a distancia.

¿Te influye en algo ser argentino en un país donde aman a Messi?

Sí, sí, son hiperfanáticos de Argentina y de Lionel Messi. Durante el Mundial me tocó estar acá y fue una locura. Toda la gente salió a festejar, parecía Buenos Aires. La imagen de Messi está muy presente. Me suele pasar que voy en el colectivo yendo a entrenar y ves camisetas de la Selección, de Messi todo el tiempo. La verdad es que son muy fanáticos tanto de Argentina como de Brasil. Lo viven con una gran locura.

¿Cómo va a seguir tu carrera?

Que sea lo que Dios quiera. Obviamente aún tengo la espina de jugar en algún club de primera en la Argentina, pero no es fácil. Así que veremos qué dice el mercado. La verdad que voy a valorar otras opciones como Arabia u otro país de Asia, ya que con dos temporadas acá en India necesito un cambio de aire.