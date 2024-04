Quentin Tarantino canceló The Movie Critic, su décima película

El cineasta, Quentin Tarantino, decidió no dar curso a su próximo film, The Movie Critic.

Quentin Tarantino se iba a reunir por tercera vez con Brad Pitt en lo que iba ser su última película del director, The Movie Critic. La última vez que trabajaron en conjunto, Pitt ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por Érase una vez en Hollywood de 2019. Además, estuvieron juntos en Bastardos sin gloria.

Además, Según había señalado Jeff Sneider en The Insider, Tom Cruise también iba a ser parte de la cinta junto a Brad Pitt, con el cual ya formaron parte del elenco en Entrevista con el vampiro. La historia estaba ubicada en la década de los 70s, en Los Ángeles, California, y según el cineasta, la película se inspira en un crítico real que escribió en una revista pornográfica de California durante los años 70.

Pero, ¿qué sucedió?

El proyecto iba a rodarse durante agosto para calificar para un crédito fiscal de California por 20,5 millones de dólares, antes de comenzar la producción total a principios de 2025. Deadline reveló que Tarantino abandonó la película como su décimo y último proyecto. “Simplemente cambió de opinión”, informó el portal de noticias estadounidense. Además, había un rumor que había reescrito su guion, lo que retrasó el inicio de la producción.

No se trata de la primera vez que Tarantino desecha un proyecto conocido por todos, ya que le ocurrió lo mismo con The Hateful Eight. En aquella ocasión fue porque, tras reunirse con un pequeño grupo de actores para repasar el guion, alguien lo filtró y fue difundido por la web. Tarantino decidió finalmente retomar el proyecto, que vio la luz en el año 2016.

Aun no se sabe con precisión si será una estrategia del cineasta, o simplemente decidió cambiar el rumbo para cerrar su carrera con otra producción.