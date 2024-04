Luis Barrionuevo cargó duramente contra Javier Milei: “Es hipócrita y no tiene noción del peligro”

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos tildó al Presidente de “versero” y afirmó que sus actos “no coinciden con lo que habla de la economía”.

"Es un Presidente que cambió el avión de línea por el privado. Estas hipocresías no me gustan, son muchos versos. No coincide con lo que habla de la economía del país", expresó esta mañana Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, tras ser consultado por la gestión de Javier Milei.

“Cree que puede conducir a la Argentina como Eduardo Eurnekian lo haría. Paralizó la construcción totalmente, al igual que el turismo. El consumo se retrae y se vino abajo”, manifestó.

En diálogo con Radio Mitre, el sindicalista agregó: “Estamos en un callejón sin salida. Hay comercios que están cerrando. La hotelería y la gastronomía están mal. Si no hay consumo no hay país”.



“Mandó un helicóptero desde Buenos Aires a Bariloche, que cuesta fortuna el combustible, para hacer 30 kilómetros desde el aeropuerto al Hotel Llao Llao, con el peligro que hace de los vientos y lo que significa realmente volar y el riesgo del Presidente. Todo por no ir, como correspondería creo, en la camioneta con la comitiva”, sostuvo.

“Eligió eso, por eso digo que es la hipocresía de decir voy a Mar del Plata a ver a la novia, para no gastar un avión privado, pero gastaste seguramente en 400 policías que te controlaron allá, que representan varios vuelos juntos”, agregó Barrionuevo.



“El Presidente no tiene noción del peligro. La política que lleva adelante Milei y con los ignotos que tiene al lado, el país no va a funcionar. Vamos mal”, concluyó Barrionuevo.