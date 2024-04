Jorge Macri: "La UBA también debería hacer un esfuerzo"

En declaraciones radiales, el exintendente de Vicente López señaló que "yo tengo que gobernar para todos. No todos están de acuerdo con que se marche. La UBA es icónica, es muy importante para la Ciudad de Buenos Aires".

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se manifestó en contra al reclamo universitario, en medio del conflicto entre las entidades públicas y el gobierno nacional, y opinó sobre el estado de la UBA: "No voy a la marcha universitaria porque yo gobierno para todos". En declaraciones radiales, el exintendente de Vicente López señaló que "yo tengo que gobernar para todos. No todos están de acuerdo con que se marche. La UBA es icónica, es muy importante para la Ciudad de Buenos Aires". "Si bien es icónica, es cierto que es razonable que si todo el mundo está haciendo un esfuerzo, la UBA también lo haga", explicó el dirigente porteño en una entrevista para Radio Con Vos. Y agregó: "Hay cosas que pasan por fuera de nosotros como Gobierno que son tan o más importante que nosotros mismos. La UBA no depende de mí, pero para la Ciudad de Buenos Aires es súper relevante.