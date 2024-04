¿Qué le pasa al cuerpo si tomo jugo de naranja todos los días?

Esta bebida se consolidó como uno de los pilares de un desayuno saludable, debido a los nutrientes que posee. Cuáles son los beneficios y de qué manera puede afectar al organismo.

Beber jugo de naranja todos los días es una práctica habitual para muchas personas que buscan un impulso de vitamina C, y otros nutrientes esenciales, para empezar el día. Sin embargo, es importante considerar los efectos a largo plazo, en el cuerpo y la salud general, que este hábito puede generar.

Esta bebida es rica en vitamina C, un potente antioxidante que juega un papel crucial en el fortalecimiento del sistema inmunológico, la reparación de tejidos y la absorción de hierro. Además, contiene potasio, que contribuye a la salud cardiovascular, y una variedad de otros micronutrientes, incluidas varias vitaminas del grupo B y compuestos como flavonoides, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.



Es por eso que, tomar jugo exprimido puede ser muy beneficioso para el organismo, aunque tiene sus reparos.

¿Cuáles son los beneficios para la salud del jugo de naranja exprimido?

El jugo de naranja exprimido ofrece diversos beneficios para la salud, gracias a su alto contenido de nutrientes esenciales y compuestos bioactivos. Entre los principales beneficios, se incluyen:

Refuerzo del sistema inmunológico. El jugo de naranja es una excelente fuente de vitamina C, esencial para el fortalecimiento del sistema inmunológico, la reparación de tejidos y la absorción de hierro. También aporta vitaminas del complejo B, potasio, magnesio y fósforo. Según una investigación publicada en Frontiers in Immunology, estos nutrientes desempeñan un rol relevante para la función del mantenimiento de la integridad de las barreras inmunológicas. Además, apoyan las funciones de muchos tipos de células inmunitarias.

Antioxidantes. Los antioxidantes como los flavonoides, carotenoides y la vitamina C combaten los radicales libres, reducen el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Según una investigación publicada en la Biblioteca de Salud de Estados Unidos, esta fruta cuenta con una relevante actividad antioxidante, debido a la capacidad de los cítricos para capturar radicales libres, en las últimas dos décadas se han realizado muchas investigaciones sobre su poder captador de radicales, sus propiedades biológicas in vitro e in vivo y su capacidad anticancerígena.

Salud cardiovascular. Los compuestos bioactivos presentes en el jugo de naranja pueden mejorar la salud del corazón al reducir la presión arterial, disminuir el colesterol LDL (“malo”) y promover la salud de los vasos sanguíneos. Una investigación publicada en Journal Of Advanced Zoology reveló que los jugos de frutas pueden incluirse en una dieta saludable para el corazón, aunque desaconsejan su consumo en exceso debido a su alto nivel de azúcar.

Hidratación. Al ser rico en agua, el jugo de naranja contribuye a la hidratación, la cual es importante para el mantenimiento de todas las funciones corporales. Especialistas de la Universidad de St. Andrews, Escuela de Medicina de Escocia, evaluaron la efectividad de diferentes líquidos, incluido el jugo de naranja, en mantener al cuerpo humano hidratado. Los científicos concluyeron que la leche y el jugo de naranja retienen la hidratación de forma más efectiva que el agua.

Prevención de cálculos renales. El consumo de jugo de naranja puede contribuir a prevenir la formación de cálculos renales al aumentar el pH de la orina y proporcionar citrato, un compuesto que inhibe la formación de piedras. Una investigación publicada en la revista Nutrients reveló que el consumo de esta bebida elevó notablemente los niveles de oxalato en la orina, superando incluso a los aumentos provocados por el jugo de limón o pomelo.

¿Cuál es la mejor hora para tomar jugo de naranja exprimido?

El momento más apropiado para tomar jugo de naranja es durante la primera parte del día, específicamente en el desayuno o a media mañana. Esta recomendación se basa en el contenido rico en vitaminas, minerales y azúcares naturales del jugo de naranja, que pueden proporcionar un impulso de energía y mejorar la absorción de hierro de otros alimentos consumidos durante el desayuno, especialmente importante para aquellas personas que tienen dietas basadas en plantas.

Además, consumir jugo de naranja por la mañana puede contribuir a una mejor hidratación desde el inicio del día. Sin embargo, es importante balancear el consumo de jugo de naranja con su contenido de azúcares naturales, teniendo en cuenta las recomendaciones generales de ingesta diaria de azúcar.

¿Cuándo no debo tomar jugo de naranja?

Rico en vitamina C, folatos, potasio y antioxidantes, el jugo de naranja puede ser parte de una alimentación equilibrada. No obstante, debido a su contenido elevado de calorías y azúcares, se recomienda su consumo de manera ocasional y con moderación.

Para personas con diabetes, sobrepeso o trastornos metabólicos, su ingesta puede no ser aconsejable. Asimismo, si estás bajo tratamiento médico o padeces alguna condición de salud específica, es prudente consultar a un profesional de la salud antes de incorporar regularmente el jugo de naranja a tu dieta.

El reconocido especialista en obesidad de Estados Unidos, Robert Lustig, quien escribió el libro Fat Chance: The Bitter Truth About Sugar, donde sostiene que el jugo de frutas resulta ser más dañino que la gaseosa. De acuerdo con el experto, al eliminar la fibra de la fruta al hacer jugo, se incrementa la absorción de fructosa y se reduce la concentración de nutrientes, en particular de la vitamina C.



¿Es realmente saludable tomar jugo de naranja exprimido todos los días?

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan y colegas, publicado en enero de 2024 en JAMA Pediatrics, sugiere que el consumo diario de jugo de fruta podría contribuir al aumento de peso tanto en niños como en adultos.

La investigación, que analizó 42 estudios -17 enfocados en niños y 25 en adultos-, encontró que por cada porción adicional de jugo de fruta consumido diariamente, el Índice de Masa Corporal (IMC) de los niños aumentaba en 0.03 y en los adultos en 0.02. Este estudio destaca las diferencias metabólicas en la asimilación del jugo de fruta en comparación con la fruta entera, que contiene fibra.



A su vez, beber demasiado jugo de naranja podría agregar demasiado potasio a su dieta, según explica Lon Ben-Asher, nutricionista del Pritikin Longevity Center en Miami. El experto dice que esto podría causar la condición de hiperpotasemia, que ocurre cuando los niveles de potasio en la sangre aumentan demasiado.

“Los padres pueden pensar que el jugo de fruta es saludable, pero no es un buen sustituto a las frutas frescas y además añade más azúcar y calorías”, explicó Melvin B. Heyman, gastroenterólogo pediátrico del Hospital Infantil Benioff de UCSF en San Francisco, Estados Unidos.



Por su parte, la Academia Americana de Pediatría (AAP), el consumo del jugo debe limitarse dependiendo la edad de los niños. Por ejemplo, se establece un máximo a 120 cm³ al día para niños de entre 1 a 3 años de edad. Para aquellos de 4 a 6 años de edad, se les debe restringir el consumo de 120 a 180 cm³. En niños de 7 a 18 años, el consumo de jugo debe limitarse a 240 cm³.