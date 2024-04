Baja en River: Daniel Zabala se someterá a una artroscopia en el menisco izquierdo

El defensor arrastra hace bastante la molestia y, pese a que lo dejaba jugar, decidieron realizar la intervención ahora para que llegue al 100 por ciento a la pretemporada de mitad de año.

De cara a la recta final de la primera parte del año antes del parate por la Copa América, en la que restan los tres últimos partidos del Grupo H en la Copa Libertadores y las primeras cinco fechas de la Liga Profesional, River sufrirá una baja: Daniel Zabala se someterá a una artroscopia en el menisco izquierdo.

Zabala arrastraba la molestia hace tiempo en aquel sector y, si bien le permitía seguir jugando, el cuerpo médico junto al jugador evaluaron qué hacer y decidieron realizar la intervención ahora para que el defensor de 21 años pueda llegar al 100 por ciento a la pretemporada de mitad de año.

El zaguero oriundo de William Morris debutó en la fecha 12 de la Copa de la Liga frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó (completó todo el partido) y jugó el último encuentro de la fase recular frente a Instituto en Alta Córdoba (45'), por lo que aún no pudo estrenarse en el Monumental.

De este modo, el entrenador Martín Demichelis, que lo tenía considerado como el tercer central dentro del plantel detrás de los titulares Leandro González Pirez y el chileno Paulo Díaz, deberá contar en el puesto con las alternativas del uruguayo Sebastián Boselli, David Martínez y Ramiro Funes Mori, quien está en la fase final de su recuperación por el cuadro de sinovitis que le afectaba en su rodilla izquierda.

Los partidos que se le vienen a River

07/07 - vs Nacional, en Uruguay

12/05 - vs. Central Córdoba, en el Monumental

14/05 - vs. Libertad, en el Monumental

19/05 - vs. Belgrano, en el Monumental