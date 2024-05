Diana Mondino aclaró su polémica frase sobre los chinos de la base en Neuquén: “Me referí a que eran todos civiles”

La ministra de Relaciones Exteriores había apelado a un controversial concepto para justificar que no había militares en la base espacial.

La canciller Diana Mondino buscó aclarar su polémica frase sobre los chinos de la base en Neuquén y afirmó que cuando dijo "son chinos, son todos iguales" se refería a que "eran todos civiles".

La diplomática sostuvo que "de ninguna manera" fue su intención discriminar y afirmó que sus palabras "fueron abiertamente malinterpretadas" y que "faltó parte de la frase" que pronunció.

"Son todos iguales los que participaron, son todos civiles", es lo que supuestamente dijo. "Destaqué la naturaleza civil del personal, de que no había uniformes (militares)", insistió. "Yo me refiero a que no había nadie uniformado", reiteró en declaraciones a Radio Mitre.

Para tratar de minimizar la polémica que estalló a su regreso de China, destacó que en los últimos días también fue visitada una base espacial de una organización europea similar a la de China y que en ambos casos "eran civiles".