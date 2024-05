Kristen Stewart vuelve al universo de los vampiros con Flesh of the Gods

El film estará dirigido por Panos Cosmatos y contará con el protagonismo de Oscar Isaac.

Kristen Stewart saltó a la fama mundial cuando protagonizó la saga Crepúsculo. Sin embargo, luego se corrió del cine fantástico y protagonizó diversos dramas, film de acción, biopics y más. Recientemente, ha estado en boca de todos por el estreno de Amor, mentiras y sangre, un thriller violento y con alto contenido erótico. Ahora, tiene entre manos un proyecto que la hará volver al universo de los vampiros.

Se trata de Flesh of the Gods, que estará dirigido por Panos Cosmatos -reconocido por el film de culto Mandy (2018)- y contará con el protagonismo de Oscar Isaac. Por el momento no se conoce la fecha de estreno ni el resto del elenco, pero será un thriller de época, con condimentos sexuales, situado en Los Ángeles.

Entre la fantasía y la pesadilla

En cuanto a la premisa del film, en The Hollywood Reporter publicaron que “sigue a una pareja casada, Raoul (Isaac) y Alex (Stewart), quienes descienden cada tarde de su condominio de lujo y se dirigen hacia un reino nocturno eléctrico de los años 80 en Los Ángeles. Cuando cruzan caminos con una misteriosa y enigmática mujer, Raoul y Alex son seducidos en un mundo de hedonismo y violencia glamoroso y surrealista”.

Kristen Stewart

Por su parte, en un comunicado el director adelantó: “Como Los Ángeles mismo, Flesh of the Gods habita el reino liminar entre la fantasía y la pesadilla. Hipnóticamente, la película los llevará en un viaje excitante y profundo hacia el corazón del infierno”. Con Mandy, Cosmatos ya demostró que puede combinar elementos del cine de terror, deslumbrar visualmente e incorporar la sexualidad desde los pesadillezco y lo atractivo.