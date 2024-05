Meta lanzó Llama 3, su nuevo modelo de Inteligencia Artificial con el que buscará dominar el mercado

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg lanzó, hace algunos días, una nueva versión de su modelo de IA. La integración con las aplicaciones, el factor clave del entrenamiento del modelo de lenguaje de cara al futuro.

La carrera por el dominio de la Inteligencia Artificial no se detiene: Meta, OpenIA, Microsoft, Bing y otras buscan obtener una ventaja en este campo con respecto a sus competidores. En este contexto, la compañía dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp anunció el lanzamiento de su nuevo modelo, Llama 3, que busca dar un golpe en el mercado. El último modelo de Meta ofrece un modelo de lenguaje para consultar dudas, solicitar consejos o pedir ilustraciones/videos. Sin embargo, la empresa tecnológica busca hacer diferencia con sus competidores con la inclusión de la IA en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger. El pasado jueves, Meta presentó Llama 3, la última versión de su modelo de lenguaje potenciado por IA, el cuál prometen que será " el más potente" de uso gratuito hasta la fecha. Así, la empresa de Zuckerberg continúa su lucha por dominar la amplia lista de compañías que compiten en el mercado de la Inteligencia Artificial. El nuevo modelo, que ya estaba disponible como asistente en algunas aplicaciones de la empresa, ahora ofrece la posibilidad de ser utilizado a través de una web. Allí, el asistente estará disponible para que los usuarios le hagan sus consultas. Llama 3 fue presentada en dos versiones distintas: una entrenada con 8.000 millones de parámetros y otra de 70.000 millones. Un mayor número de parámetros permite a las herramientas de inteligencia artificial ofrecer respuestas más complejas y detalladas, pero requiere exige más capacidad de memoria y proceso en el dispositivo que los ejecuta. Según los detalles brindados desde la compañía dirigida por Zuckerberg, su última versión del modelo de lenguaje es de " open source". Cabe destacar que el desarrollo en realidad utiliza una "licencia comunitaria" que no es exactamente idéntico al código abierto. Llama 3 también ofrece la posibilidad de crear ilustraciones en vivo, que presentarán modificaciones a medida que el usuario describa la imagen que busca obtener. El resultado final también podrá ser obtenido en una especie de archivo GIF animado. De momento, Meta IA está disponible en países como EE UU, Canadá, Australia, Nigeria, Pakistán o Sudáfrica, entre otros, y solo podrá ser utilizada en Inglés. Los desarrolladores ya indicaron que están trabajando en el desembarco en nuevas regiones y, también en la posibilidad de ofrecer nuevos idiomas de uso, aunque "no esperan que los resultados presenten el mismo nivel de rendimiento que en inglés". La verdadera ventaja que planea obtener Zuckerberg en carrera de la Inteligencia Artificial no es tanto su acceso a través de la web, sino la utilización de la herramienta por parte de los usuarios a través de sus aplicaciones. Es que el nuevo asistente estará disponible en Instagram, Facebook y WhatsApp, las aplicaciones propiedad de Meta. Con el anuncio de su nuevo modelo, la compañía de Zuckerberg se prepara para un movimiento que podría globalizar el uso de la Inteligencia Artificial. Entre todas sus aplicaciones, Meta cuenta con más de 3.000 millones de usuarios diarios al rededor del planeta. Este es un flujo sin precedentes que podría otorgarle la delantera a Zuckerberg en el campo de la Inteligencia Artificial. Tanto Llama 3, como Open IA, entre otros desarrollos, son modelos de lenguaje grandes que requieren de un constante entrenamiento y una inyección de información colosal para su correcto funcionamiento. Así, el alcance de las aplicaciones de Meta podrían otorgarles una ventaja sin igual. Dado que los principales actores de esta competencia ya han utilizado la mayor parte de los datos de entrenamiento públicos adecuados, la siguiente fuente de información será la misma utilización de la IA por parte de los usuarios. Las aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp forman parte de la rutina de miles de millones de personas en el planeta. Así, Llama 3 podría tener una retroalimentación activa que la diferencie del resto. Microsoft y Google, con sus respectivos motores de búsqueda, también correrían con ventaja en esta carrera. En contrapartida, esta dinámica podría dejar fuera de la competencia a otros contendientes no pertenecientes a las grandes compañías tecnológicas, como Mistral y Cohere.