Alberto Fernández arremetió contra Javier Milei: “Divididos y dominados, así nos quiere”

El expresidente cuestionó el voto de la Argentina en rechazo al ingreso de Palestina en la ONU, que de todas formas recibió una mayoría de 143 a favor.

Recargado contra el presidente Javier Milei y activo en sus redes sociales pese a no tener ahora función pública, el exmandatario Alberto Fernández apuntó este sábado otra vez contra el líder libertario por el voto del país en rechazo al ingreso de Palestina a la ONU. Dijo Fernández que Milei quiere a los argentinos “divididos y dominados”.

El viernes, la asamblea de la ONU aprobó una resolución que exhorta a la plena incorporación de Palestina como Estado miembro de la organización y que dota de más voz a los palestinos, pese a las quejas expresadas por el gobierno de Israel. Esta decisión salió adelante con 143 votos a favor, nueve en contra -entre ellos la Argentina junto a Israel, Estados Unidos, Hungría y República Checa- y 25 abstenciones.

Este sábado, Fernández se hizo eco de la noticia para cuestionar a Milei. “La ONU votó a favor del ingreso de Palestina como miembro pleno. Tuvo 143 apoyos, nueve rechazos y 25 abstenciones. La Argentina rechazó la propuesta. Quedó sola en la región”, expuso el exmandatario y reclamó: “Por vocación del Gobierno libertario nos sometemos a Estados Unidos y a los siete aliados que tiene en el mundo en este tema”.

Detractor de la gestión libertaria, Fernández sentenció: “Divididos y dominados. Así nos quiere Milei”.



El texto de la resolución, impulsado tras el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad, plantea “derechos y privilegios adicionales”. De momento, Palestina forma parte de la ONU en calidad de Estado observador, pero no miembro, al mismo nivel que El Vaticano.

Además, el escrito expone que “el Estado de Palestina está calificado para ser miembro” y recomienda al Consejo de Seguridad que “reconsidere el asunto”, si bien no puede forzar a dicho órgano para que lo haga. Asimismo, “reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, lo que pasa por su “derecho a un Estado de Palestina independiente” y “el fin de la ocupación israelí”.



En tanto, Fernández ayer ya había cargado contra Milei por este tema. El expresidente compartió el viernes un mensaje de quien fue su canciller, Santiago Cafiero, quien le adjudicaba la decisión de votar en contra a una cuestión “dogmática”. Al respecto Fernández planteó: “¿Harán algo más para avergonzarnos ante la comunidad de naciones? No a Brasil, no a China, no a Colombia, no a España, no a los BRICS… y ahora esto. Solo nos avergüenzan los que nos gobiernan”.