Gerardo Martínez dijo que la CGT no apuesta al caos y advirtió que el PJ se tiene que renovar: “Cristina es una más”

El secretario general de la UOCRA habló sobre el paro general y el impacto que tiene el ajuste en su gremio.

El titular del gremio de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, habló sobre el paro general, el segundo en cinco meses de gobierno de Javier Milei, aclaró que la CGT “no apuesta al caos” y reconoció que su gremio sufrió un fuerte impacto por el ajuste, al punto que perdió cerca de 100 mil puestos de trabajo en los últimos meses. Además, el dirigente sindical se metió en la interna del peronismo y describió el lugar que, a su juicio, debería ocupar Cristina Kirchner.

El sindicalista compartió en la tarde del sábado la presentación en la Feria del Libro de la obra del periodista Gonzalo Aziz “La gestión del diálogo” (Editorial Galerna) junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, y la empresaria Isela Costantini. Allí, el titular de la UOCRA habló sobre la medida de fuerza, destacó que el diálogo se mantiene abierto con el Gobierno y aclaró que la protesta buscó expresar la gravedad de la situación que enfrentan los trabajadores a partir del duro plan de estabilización que aplica la gestión libertaria.

“La CGT no apuesta al caos”, respondió al ser consultado sobre la medida de fuerza y confirmó que el impacto que tuvo en su gremio la decisión de paralizar la obra pública que tomó Milei provocó una pérdida del orden de los 100 mil puestos de trabajo. De todos modos, dijo que buscará revertir esa situación mediante el diálogo tanto con el gobierno nacional como con las administraciones provinciales, municipios y el sector privado.

Durante la charla con el periodista de TN y Radio Mitre, autor de “La gestión del diálogo”, Martínez afirmó que confía en que “a partir de ahora tengamos la oportunidad de discutir un proyecto de nación”. “Por supuesto, los trabajadores que representamos la cultura del trabajo, las organizaciones sindicales que nos expresamos como voz de la demanda, tenemos que estar comprendidos en ese gran desafío. En estos años tenemos que lograrlo y no tenemos que tener soberbia, no tenemos que tener fanatismo, no tenemos que tener una postura anticipada ya planteando la confrontación”.