"El dúo perfecto": Abel Pintos y Luciano Pereyra lanzaron "Es ahora", su nuevo single

"Esta canción nos hace entender aún más que no es ayer, no es mañana, ‘Es ahora´", expresaron los artistas y los fanáticos estallaron de emoción al conocer el trabajo finalizado y celebraron la colaboración.

Dos grandes artistas argentinos se unieron para una colaboración musical muy esperada. ¿Quiénes? Nada más y nada menos que Abel Pintos y Luciano Pereyra. El tema fue bien recibido por sus fans, quienes se mostraron felices de finalmente poder escucharlos en un proyecto juntos.

El 11 de abril, Pintos y Pereyra le dieron una sorpresa a sus seguidores. “Nos juntamos después de muchos años de amistad y de recorrer caminos e hicimos una canción juntos. Ya prontito se las vamos a compartir”, sostuvo el intérprete de “La llave” en un video para las redes que grabaron juntos. Durante las últimas semanas ambos compartieron adelantos hasta que finalmente el 9 de mayo lanzaron la canción en cuestión, titulada “Es ahora”.

“¡Qué felicidad cantar con mi hermano Abel Pintos. Esta canción nos hace entender aún más que no es ayer, no es mañana, ‘Es ahora’!”, celebró Pereyra a través de un posteo de Instagram con el que anunció que la canción ya estaba disponible. Además, compartió un fragmento del videoclip que tuvo a ambos como protagonistas.

Rápidamente, los fanáticos estallaron de emoción al conocer el trabajo finalizado y celebraron la colaboración entre los artistas. “No me alcanza una canción. Son Messi y Di María, Diego y Claudio Paul. Quiero un disco, ¿dónde firmamos la petición?”, comentó un usuario de Instagram. “El dúo perfecto no exis... el dúo perfecto” y “Estallé de emoción... siempre en el momento justo, Abel Pintos y hoy en compañía de Luciano Pereyra, me tocaron el alma”, expresaron otros.

Asimismo, otros fans reflexionaron sobre la letra del tema: “¡Cuenta verdad en una canción! El tiempo ‘Es ahora’ y el milagro de vivir” y “Hermosos los dos. ¡Qué canción por favor! Gracias por recordarnos lo hermoso de vivir y que siempre es ahora”.

Minutos antes de que se estrenara el tema, los cantantes compartieron en YouTube una charla que tuvieron y en la cual reflexionaron sobre el trabajo que realizaron. Pereyra reconoció que no les fue sencillo coordinar los tiempos debido a las agendas de cada uno. “Yo creo que lo más fácil que nos salió de todos esto, fue cuando estuvimos en el estudio y la canción hizo así”, expresó para reflejar que todo fluyó de la mejor manera.

“Yo creo que a esta canción la veníamos germinando hace mucho tiempo en nuestras vidas, que solo faltaba el encuentro para que esto suceda, porque la canción fue muy rápida, encontrábamos las palabras bastante rápido”, advirtió el intérprete de “Porque aún te amo” al comienzo de la charla.

Pintos, por su parte, habló sobre el importante rol que tuvo Rodolfo ‘Rodo’ Lugo, el productor de la canción, que además es pareja de Marcela Morelo: “Fue todo muy mágico. Cuando pensamos en todo esto con Lucho, dijimos que teníamos que sentarnos a escribir una canción, a componer y hacer la producción con alguien que nos haga sentir en casa y que se nos haga familiar y teníamos que encontrar la persona”, advirtió y señaló que Lugo fue el “hilo conductor” que unió todo.

Tras lanzar su canción en plataformas, Pintos y Pereyra presentarán “Es ahora” este domingo 12 de mayo a partir de las 12 en La peña de morfi (Telefe), ciclo conducido actualmente por Lizy Tagliani y Diego Leuco.