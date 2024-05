Javier Milei habló por primera vez del paro de la CGT: “Fue un fracaso rotundo”

El Presidente cuestionó la protesta encabezada por la central obrera y destacó que, “a pesar de ello, la gente salió” a trabajar.

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez al último paro general realizado por la CGT y aseguró que fue “un fracaso rotundo”, ya que esta medida, que calificó como “violenta”, no tuvo, desde su perspectiva, un amplio apoyo de la sociedad, que salió a trabajar, a pesar de que durante toda la protesta no funcionaron la mayoría de los medios de transporte.

Durante una entrevista que le concedió al diario El Mercurio, de Chile, el mandatario nacional ratificó su programa económico de shock, al señalar que “la alternativa no era seguir con las políticas kirchneristas”, y cuestionó los reclamos de los dirigentes gremiales.

“El paro fue un fracaso rotundo. A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió. De hecho, cerca del 70% estaba en contra del paro”, remarcó el jefe de Estado.

En este sentido, Milei opinó que se trató de “una medida violenta, que no tiene nada que ver con un reclamo sindical”, sino que fue “directamente una acción política en contra del Gobierno”.

“Miren lo curioso: el 64% de los paros que se han efectuado en Argentina han sido en contra de gobiernos no peronistas. Así es que a mí esto no me sorprende”, sostuvo el líder libertario.

Consultado por el medio chileno sobre si la población argentina seguía teniendo “paciencia” para resistir las consecuencias del ajuste que se está llevando adelante, el Presidente sostuvo que esa pregunta “sería una cuestión válida” si hubiera “alguna alternativa al actual plan”, pero aseguró que “el problema es que no la hay”.

“Para que más o menos se dé un orden de magnitudes, cuando una economía tiene déficit gemelos por cuatro puntos del PBI, usted tiene una alerta amarilla. Con ocho, está a punto de volar por los aires. Nosotros recibimos el país con 17 puntos del PBI, déficit gemelos. Y en este mismo contexto, se le debía a los importadores $50000 millones de dólares. Las reservas internacionales netas eran $12000 millones negativos. Había vencimientos en pesos por $91000 millones. Había además $25000 millones de vencimientos de deuda externa concentrada en organismos multilaterales y el acuerdo con el Fondo estaba caído por el desbarajuste fiscal. La inflación, al momento que nosotros asumimos, ya venía corriendo a un ritmo del 7.500 % anual. Y si usted toma el índice de mayoristas de diciembre, que estuvo en 54 %, eso anualizado da 17.000. No había alternativa”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a la cuestión de la seguridad y destacó el rol de la ministra Patricia Bulrrich, con quien precisó que tienen “tanta afinidad” en esta materia que “es parte” de su equipo, a pesar de que meses atrás compitieron por la Presidencia.

Asimismo, indicó que, aunque en la Argentina no existen organizaciones criminales tan importantes como el Tren de Aragua, que actúa en Chile, el país tiene sus “propios problemas”, como el narcotráfico en Rosario, y es por eso que el Gobierno está “impulsando algunos cambios en la Ley de Seguridad para que en determinados casos muy concretos puedan actuar las Fuerzas Armadas”.

“Porque eso requiere, al menos en Argentina, modificar el entramado legal para que en determinadas situaciones muy puntuales, las FF.AA. puedan colaborar con las fuerzas federales. Y justamente tiene que ver con el narcoterrorismo, con este tipo de cuestiones que sean cosas de escala internacional. (…) Ese tema lo tenemos muy presente”, agregó.

Por último, el jefe de Estado reiteró la postura que tiene su gestión con respecto al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas: “Nosotros consideramos que son argentinas (…) y están siendo ocupadas por el Reino Unido. Y consideramos que eso se tiene que resolver por la vía diplomática, con el modelo que utilizó China en el caso de Hong Kong. ¿Entonces, se puede resolver? Bueno, va a demandar años, pero me parece valioso resolverlo por la vía diplomática. Y en algún momento puede haber una ventana para que se pueda hacer y en otros no. Digamos, si hoy no se puede hacer, hay otras cosas en las que podemos trabajar”, detalló.