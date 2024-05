El ídolo de River que salió a bancar a Demichelis: “Está haciendo un gran trabajo”

El entrenador del Millonario fue abucheado en la previa de la victoria 3-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero.

El ídolo riverplatense Ariel Arnaldo Ortega expresó su apoyo al entrenador de River, Martín Demichelis, y opinó que “está haciendo un gran trabajo”. Además, elogió a Claudio Echeverri y se mostró arrepentido por no haber sido más profesional en su etapa como jugador.

Tras la victoria 3-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Monumental donde Demichelis fue abucheado por el público “Millonario”, el ex mediocampista de la Selección argentina salió a bancar al entrenador: "Después de ocho años de Gallardo, la gente quiere lo mismo. Martín está haciendo un gran trabajo y espero que los resultados lo acompañen. El primer campeonato que gana lo hace bien, los pasó a todos por arriba. Los armadores de juego y los delanteros bajaron un poco el rendimiento, por eso Martín no logra un patrón de juego".

Por su parte, el oriundo del departamento jujeño de Ledesma se deshizo en elogios para con Echeverri: "Es un pibe gambeteador, un gran jugador de fútbol, se nota que ama a River. Ojalá tenga una gran carrera, tiene que seguir por el camino por el que viene. Me hubiese gustado que se formara mucho más acá en River".

Además, quién también vistió las camisetas de Newell’s, Valencia de España, entre otros, se refirió a su etapa como jugador en la cual se mostró arrepentido de no haber sido lo suficientemente profesional: “Ahora con 50 años me pongo a pensar y creo que habría logrado más cosas si no me hubiera equivocado tanto. Para ser jugador de fútbol hay un solo camino y es el de ser profesional al 100%. Con 50 años digo que podría, no digo haber sido más jugador, sino haber logrado más cosas por no equivocarme. A los 25 cometía errores que ahora digo ‘qué tonto’. Me arrepiento de no haber sido más profesional”.

Por último, el ‘Burrito’ contó cómo vivió la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022 por parte de la Selección argentina: “Los vi solo en mi casa. Me puso feliz por el grupo de jugadores, por Messi, que se lo ha criticado mucho y no se merecía el trato que tuvo. Como hincha y argentino me puso muy feliz. El cuerpo técnico agarró un fierro caliente, tuvieron esa valentía, y a medida que fueron pasando los partidos, armaron un grupo espectacular”.