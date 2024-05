WhatsApp: cómo saber si estás bloqueado, archivado o silenciado

La aplicación de mensajería es una de las más usadas debido a su rapidez y eficacia; conocé algunos posibles trucos para saber si fuiste silenciado o archivado en WhatsApp.

a aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es una de las más usadas en el mundo, ya que cuenta con múltiples funciones que conocemos como enviar documentos, fotos, vídeos y audios, recibir, realizar llamadas de vídeo o audio, crear grupos, canales de difusión, entre otros.

Entre sus funciones, la aplicación cuenta con las opciones de archivar chats o silenciar personas y grupos. Cuando se archiva un chat en WhatsApp, se oculta la conversación de la lista principal, lo que significa que la conversación no se elimina, pero queda fuera de la vista hasta que se decida “desarchivar”, es decir, ubicarla nuevamente en la bandeja de chats en general.

Por otro lado, silenciar un chat implica desactivar las notificaciones para esa conversación en específico, lo que permite seguir recibiendo mensajes sin ser interrumpidos constantemente por las alertas. Cuando alguien bloquea a otro usuario en WhatsApp no es posible enviarle mensajes ni ver su estado en línea, y los mensajes que se intenten mandar solo muestran un check, indicando que no han sido entregados.

Señales de que posiblemente fuiste archivado

Una de las señales más evidentes de que alguien fue archivado en WhatsApp es la falta de respuesta prolongada por parte del destinatario. Si se envía un mensaje y no se obtiene ninguna respuesta durante un período considerable de tiempo, podría ser una indicación de que la conversación fue archivada.

Señales de que posiblemente has sido silenciado

Determinar si alguien fue silenciado en WhatsApp puede ser un poco más sutil, pero aún hay pistas que se pueden observar. Una señal clave es la falta de notificaciones cuando enviamos un mensaje a la persona en cuestión. Si el destinatario no recibe notificaciones o no responde a nuestros mensajes durante un tiempo prolongado, es posible que haya silenciado la conversación.