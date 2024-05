Alberto Fernández cruzó a Javier Milei por los costos de sus viajes internacionales

El ex presidente acusó a Milei de viajar ''más de 100.000 km y gastado millones de pesos'' en ''convenciones conservadores y fascistas'', entre otras cosas.

Alberto Fernández se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) con respecto a la cantidad de viajes que realizó Javier Milei desde que asumió a la presidencia en diciembre. También criticó que se lastimaron las relaciones con España, Brasil, Colombia, México, China y gran parte del mundo árabe. ''En solo seis meses, ha viajado más de 100.000 km y gastado millones de pesos para participar en convenciones conservadoras y fascistas, presentar libros en los que falsea hasta sus antecedentes, dar conferencias que incitan a la violencia, reunirse con multimillonarios que manipulan redes sociales y hasta hacer gala de su preocupante misticismo'', lanzó el ex presidente Fernández. Además, lamentó que las relaciones con algunos países se hayan ''lastimado'', y subió una imagen comparativa, donde se lo ve al ex mandatario con distintos presidentes, mientras que a Milei se lo ve con otro tipo de figuras de los mismos estados: ''El gobierno nacional ha lastimado nuestras relaciones con España, Brasil, Colombia, México, China y gran parte del mundo árabe. Queriendo acercarse a los 'poderosos', nos ha alejado de nuestros hermanos en la región y de nuestros principales destinos comerciales de exportación''. Y continuó haciendo referencia a los costos que está llevando a cabo la administración de Milei: ''Nos hubiera costado menos si tuviera una canciller centrada y su política exterior se rigiera por la autonomía y no por la imposición de una ideología deshumanizada y la sumisión a una potencia en crisis''. ''Mientras en Argentina la vida de sus habitantes se deteriora, seguimos pagando las absurdas decisiones de un “embajador de la luz” que nos está dejando a oscuras'', completó.