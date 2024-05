Steve Carell liderará el reparto de una serie de comedia de HBO

HBO ha anunciado el desarrollo de una futura serie de comedia universitaria que llegará a manos de los veteranos productores televisivos Bill Lawrence y Matt Tarses.

El protagonista de 'The Office', Steve Carell, liderará el reparto de este proyecto que supondrá otro gran papel televisivo para el actor tras firmar recientemente para protagonizar junto a Tina Fey la serie de Netflix, 'The Four Seasons'.

La serie sin título definido será una comedia de una sola cámara ambientada en un campus universitario. Si bien apenas han trascendido detalles de la trama, sí sabemos que la historia se centrará en la complicada relación de un autor (supuestamente Carell) con su hija.

El proyecto contará con la producción ejecutiva de Lawrence y Tarses, quienes también escribirán el primer episodio. Además de liderar el elenco, Carell será productor ejecutivo junto a Liza Katzer y Jeff Ingold, en una producción de Warner Bros. Television. Precisamente el jefe de WB TV, Channing Dungey, declaró:

"Estamos muy emocionados de colaborar con el equipo de ensueño de Steve Carell, Bill Lawrence y Matt Tarses en lo que seguramente será una nueva serie brillante. En conjunto, han estado en el centro de algunos de los proyectos más emblemáticos y exitosos de la historia de la televisión. Agradecemos a nuestros socios de HBO y esperamos reunirlos para ofrecer la próxima gran comedia".