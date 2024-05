Alberto Fernández sobre la crisis con España: "Esto pone en grave riesgo a la Argentina"

El exmandatario salió al cruce de Javier Milei. "Le pido al Presidente que recupere la sensatez", lanzó Alberto Fernández.

El expresidente Alberto Fernández criticó a su sucesor, Javier Milei, y repudió los agravios al mandatario de España, Pedro Sánchez, en medio de un conflicto diplomático que escaló en los últimos días: “Esto pone en grave riesgo a la Argentina”, dijo en entrevista con Radio 10. "Le pido al Presidente que recupere la sensatez", instó Alberto Fernández. Fernández repudió los dichos de Milei en el marco de su viaje a España y declaró después de que el libertario señalara que "España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá. Esta situación está promovida por el kirchnerismo desde acá justamente para armar revuelos acá en Argentina. Todo esto está coordinado por el kirchnerismo. Alberto Fernández es asesor de Sánchez". Al comienzo de la entrevista, el expresidente cuestionó los motivos del viaje y las expresiones vertidas sobre el Gobierno español: "Dijo un montón de exabruptos e improperios que dejaron con España una mácula enorme para Argentina. Argentina y España son países hermanos, tienen vínculos desde siempre. De repente aparece esto que pasó ayer: Milei llama a una reunión a empresas que invierten en Argentina y al día de la siguiente todos los que fueron dijeron estar descontentos con sus expresiones, con lo cual ni siquiera convenció a posibles inversores en la Argentina". "Para mi asombro, ayer sale en un programa y dice muy suelto de cuerpo que todo esto es una operación armada por el kirchnerismo y por Alberto Fernández que es asesor de Pedro Sánchez. Le pido al presidente que recupere la sensatez que ha perdido, si es que la tuvo", agregó. En sus declaraciones, el exmandatario realizó un advertencia sobre la gestión actual. "Esto es demasiado. Está poniendo en serio riesgo a la Argentina. Estamos muy preocupados por lo que ha pasado en España, pero Misiones es un polvorín de gente que se está levantando porque no puede con sus sueldos y ayer había problemas en Corrientes, que no son provincias kirchneristas", expresó. Y, además, realizó una advertencia hacia su sucesor: "Le pido al presidente que deje sus disputas en las redes, que mire seriamente lo que está generando, porque no estamos bien rumbeados. Yo deseo que el la pegue y que tenga razón porque lo que necesitamos es que la Argentina salga adelante".