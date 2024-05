El cruce entre María Becerra y una tuitera que la criticó por su manera de festejar el 25 de mayo

La artista enfrentó a una joven que la cuestionó por sus declaraciones sobre la fecha patria.

En las últimas horas María Becerra protagonizó un sorpresivo cruce con una joven luego de que la criticara por su manera de expresarse con respeto a la Argentina y sus tradiciones patrias. Es que la artista, a pesar de su éxito internacional y de que no para de crecer a nivel mundial, demuestra un grato sentido de pertenencia con nuestro país y cada vez que puede lo expresa.

Todo sucedió este jueves después de que María utilizara una de sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo festejaría el 25 de mayo. Si bien Becerra recibió miles de elogios hubo una crítica que no le gustó y no lo quiso dejar pasar. “Dicen que el 25 de mayo va a ser el día más frio del año y capaz que nieva... ¿Te imaginas? Te ponés a escuchar “Cómo pude amarla” de Mario Luis con unos pastelitos y matecito calentito, en eso miras por la ventana y está nevando… fua”, Escribió la cantante en su cuenta de X (ex Twitter).

El mensaje no tardó en viralizarse, como cada uno de sus pasos en las redes. Entre elogios y aprobaciones, una crítica llamó la atención de María: “Estas cosas de María Becerra me dan un cringe, amiga siempre querés ser la más villera, la más humilde!!!!”, escribió una usuaria y la artista, sorprendida por el hate que recibió en ese comentario, le puso un límite y le contestó con sarcasmo.

“Pero si es 25 de mayo y ese día una de las cosas que se comen son pastelitos con mates ridícula… día patrio ARGENTINO, pero si querés lo festejo tomándome un skinny caramel macchiato con cobertura de frutos rojos escuchando Celine Dion como para que no te moleste”, lanzó la oriunda de Quilmes, provocando que miles de fans salieran a apoyarla y defenderla.

