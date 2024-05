Mirtha Legrand mostró su preocupación por la situación de los comedores fantasmas: “Es criminal”

La conductora opinó sobre la denuncia que realizó el Gobierno, la cual apunta contra “un plan sistemático para cometer hechos de corrupción contra el pueblo argentino”.

En una nueva emisión de su programa, Mirtha Legrand volvió a discutir la actualidad que vive el país y los principales problemas que afronta la Argentina. En ese sentido, la Chiqui mostró toda su preocupación al hablar sobre uno de los temas de la última semana: los comedores fantasmas. Ante la mirada de sus invitados, la conductora se refirió a la situación como un acto criminal.

Días atrás el Gobierno denunció “un plan sistemático para cometer hechos de corrupción contra el pueblo argentino”. La cartera de la ministra Sandra Pettovello ratificó ante la justicia que “casi la mitad” de los lugares donde los piqueteros distribuían alimentos “no existen” y presentaron más pruebas. Además, dieron detalles del mecanismo que involucraría a ex funcionarios.

Con este panorama, este sábado, en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la diva repasó la actualidad junto a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos y los periodistas José Del Río y Osvaldo Bazán.

La Chiqui mostró toda su indignación y enojo cuando le preguntó a Del Río cuál sería la causa que provocó el origen de los comedores fantasmas: "¿Qué hace que alguien se ocupe de no repartir los alimentos que están en un galpón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace, cómo se especula?. Es una delincuencia eso”. Inmediatamente, el periodista respondió: “Plata, corrupción, es delincuencia. Ahí lo del consumo que me preguntaba recién, si el consumo y el modelo en el que están trabajando funciona, debería reactivarse”.

No contenta con la respuesta, la conductora siguió indagando: “¿Quién retiene los alimentos?¿Quién hace que no se repartan?. La gente está pasando hambre y no les dan comida, es un delito”. Con tono calmado, el invitado sostuvo que se debía a que el sistema contaba con muchos intermediarios y era poco transparente.

Fue entonces cuando, la ministra se sumó a la charla: “Se quedan con todo eso. El 55%, un poquito más de la mitad de los comedores que recibían fondos, no existían. De los que sí existen, había algunos que declaraban tener una cierta cantidad de gente a los que les daban de comer y les daban a una menor cantidad de gente. Vas al espacio físico y es absolutamente imposible que ahí hubiera 200 o 500 personas. Había muchísima corrupción. Había uno en un country. Había un señor que tenía los plazos fijos a nombre de él y su mujer, o sea, ni siquiera disimulaban”.

“Pero es criminal”, comentó Mirtha con total frustración. Así, Del Río agregó al tema: “Imagínese Mirtha la sumisión de la gente que está necesitada y que un puntero le dice que si va o no va a tal lado come o no su familia”. Mostrando el enojo que había acumulado durante la semana, al escuchar el tema, Legrand finalizó: “Tienen que ir presos. Tenemos que saber quienes son, hay que señalarlos con el dedo. Hay que decir usted, este fue”.

La denuncia del Gobierno se dio días atrás cuando el Ministerio de Capital Humano verificó que casi el 50% de los comedores a cargo de los movimientos sociales y piqueteros, a los que asistía el mandato anterior con “alimentos frescos”, eran inexistentes, dejaron de funcionar, sus referentes se mudaron de barrio, o sus direcciones no existían.

Después de presentar más pruebas que implicaría a dirigentes sociales y ex funcionarios del Gobierno de Unión por la Patria vinculados por la distribución de comida a comedores y merenderos comunitarios que “no estaban validados”, sostuvieron en los tribunales de Comodoro Py que las pruebas colectadas y las auditorías ordenadas por la ministra Sandra Pettovello, los lleva a concluir que: “Todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”.