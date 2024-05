Emilia Mernes vuelve a los escenarios: cronología de su internación, rumores de embarazo y su nuevo tema

Este domingo, la joven de Entre Ríos se presentará en el Movistar Arena ante miles de personas. Tras afrontar las versiones sobre su ausencia, la cantante retoma su gira.

Ansiedad, nerviosismo y mucha euforia contenida, esos serán los sentimientos que ‘explotarán’ este domingo cuando Emilia Mernes vuelva a los escenarios tras 24 días de ausencia cargados de especulaciones. Es que tras la suspensión de su show a principios de mes, las redes sociales comenzaron a llenarse de todo tipo de versiones: desde enfermedades hasta embarazo. Con ese panorama, la joven volverá al Movistar Arena para continuar su gira y cantar ante 14 mil fans.

Todo comenzó el 3 de mayo, cuando la intérprete de “La_Original.mp3″ salió en bata ante su público, después de una hora de demora, para anunciar la suspensión del evento por cuestiones de salud. “No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, expresó Mernes siguiendo el consejo de sus médicos.

Tras la presentación de seis shows totalmente agotados en Buenos Aires, dos en Córdoba, Rosario, el cuerpo de la joven dijo basta. Ya Duki, en una charla con Coscu años atrás, había destacado el intenso trabajo que hacía la artista en 24 horas. Si bien el intérprete de “Goteo” exageraba la agenda de su novia con un tono humorístico, el relato reflejaba la intensidad con la que trabaja la artista: “Emilia hace tres shows, no duerme, se baja, ensaya, hace baile, se va a una sesión de fotos, se hace la manicura, las cejas, duerme una hora, se levanta, da tres vueltas en el aire”.

Esta modificación en el tour de la artista la obligó a posponer los demás shows de su gira, razón por la cual estos se trasladaron para mediados de mes: “Los conciertos de Uruguay del 4 y 5 de mayo serán reprogramados para el 12 y 13 de mayo”. Aún así, a pesar de sus ganas por volver, la joven tardó más de lo esperado en recuperarse, lo que obligó a suspender incluso las primeras reprogramaciones. El concierto de Emilia del 7 de mayo debió modificarse nuevamente ya que ella continuaba bajo observación médica, anunciando la nueva fecha para este domingo, 26 de mayo.

Aún así, los rumores sobre el estado de salud de la oriunda de Nogoyá seguían trascendiendo. Razón por la cual hasta circuló la versión de que estaría embarazada. Fue la propia Emilia, a través de sus redes sociales, la encargada de aclarar toda la situación. En una serie de videos publicados en su Instagram stories, Mernes comenzó expresando su agradecimiento por el apoyo recibido y pidió disculpas por la cancelación de algunos de sus shows debido a su estado de salud. “Quiero pedirles perdón de corazón porque siento que les fallé”, dijo la cantante, mientras explicaba que necesitaba descansar para recuperarse completamente.

La joven artista también aclaró que su ausencia de los escenarios se debió a una combinación de motivos personales y sobrecarga de trabajo. “Estuve con muchas cosas con lo del tour y con muchas fechas, y más allá de eso, con otras cuestiones personales que revolucionaron mis sentimientos y eso afectó mi salud”, señaló Emilia. A continuación, desmintió rotundamente los rumores de embarazo que habían circulado en los últimos días. “Por último, no estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”, afirmó la cantante, cerrando así las especulaciones sobre este tema.

Finalmente, la artista anunció que ya se encuentra recuperada y trabajando en la reprogramación de las fechas de sus próximos conciertos en Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza. “Ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas”, aseguró. Con ese panorama alentador, la joven incluso festejó el lanzamiento de su nueva canción: “Perdonarte, ¿para qué?”. Al ritmo de una cumbia, Mernes brilla junto a Los Ángeles Azules en una colaboración internacional. Se espera que este domingo, la artista cante el tema por primera vez en vivo.