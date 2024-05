Carlos Rodríguez volvió a cuestionar el plan de Javier Milei y enfatizó: "Este no es el camino"

El economista, que fue uno de los más cercanos al Presidente, advirtió que "Milei y sus seguidores van a tener que darse cuenta que en política lo que importa son los hechos y no lo que ellos se creen de ellos mismos".

El economista Carlos Rodríguez, uno de los hombres más cercanos al presidente Javier Milei durante la campaña electoral y ahora alejado del espacio, criticó los primeros meses de gestión del libertario y advirtió que "van a tener que darse cuenta que en política lo que importa son los hechos y no lo que ellos se creen de ellos mismos". Luego del discurso del mandatario en Córdoba, donde enfatizó que "heredaron la peor crisis de la historia económica argentina" y también que se cerró un ciclo en la historia política de "estrepitoso fracaso", Rodríguez cuestionó la realidad del país tras los primeros seis meses de Milei al frente de la Casa Rosada. Enumeró algunas de las situaciones que aquejan al país y consideró que "este no es el camino". En una extensa lista, el economista repasó: "No han pasado una sola ley en sus primeros 5 meses de gobierno. Quizá logren pasar una próximamente, en lo que sería una victoria pírrica y han generado una de las recesiones mas rápidas y profundas de la historia del país", comenzó. En segundo lugar, señaló que "el ajuste fiscal lo lograron con enorme devaluación que activó un impuesto transitorio (PAIS), licuó ingresos, jubilaciones y otros gastos sociales, paralizó obra pública y transferencias a provincias. En otras palabras, ningún ajuste estructural sostenible", apuntó. Sobre este punto profundizó: "El CEPO, el Impuesto País y la obligación de los exportadores de vender las divisas al BCRA son elementos esenciales para sostener la paridad cambiaria, la recaudación y la ficción inflacionaria". En ese sentido, explicó que "basta ver la evolución reciente de las cifras oficiales de empleo en los sectores privado y público para darse cuenta donde está cayendo el costo de las políticas implementadas". Por último, instó al oficialismo a abrirse al diálogo ya que sostuvo que "la estabilización y posterior crecimiento sostenible del país requieren unidad y no más divisiones". Para alcanzar este objetivo, Rodríguez remarcó que "no puede reducirse todo el proceso de cambio a la discusión parlamentaria por una sola Giga-Ley", dijo en referencia a la Ley Bases, que pasó de 664 en su versión original, presentada en diciembre, a la actual de 232 puntos.