La China Suárez compartió una foto de Marcos Ginocchio durmiendo, la borró y aclaró el motivo

La actriz y cantante rompió el silencio sobre su relación con el ganador del último Gran Hermano.

La China Suárez y Marcos Ginocchio, ¿son novios, son amigos? ¿Atraviesan algo más que una relación cariñosa? Las desmentidas sobre un vínculo entre ambos son para un posteo por semana. En las últimas horas, la actriz volvió a traer al primer plano el vínculo que podría unirlos cuando publicó una foto en que se lo puede ver al ganador de la última edición de Gran Hermano acostado y durmiendo. Junto a la imagen, un texto reza: “Parece que no se sale”, lo que de inmediato convocó a los seguidores de ambos a tejer conjeturas.

En medio de este panorama, un rato después, la propia China decidió abordar el asunto de frente para evitar malentendidos y proteger su relación con Lauty Gram. Lo hizo a través de un mensaje directo y sin filtros en el que expresó su sorpresa por la dificultad de algunos para entender la posibilidad de una amistad entre un hombre y una mujer.

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, declaró la actriz.

El vínculo entre ambos comenzó hace un año. Se conocieron por amigos en común, compartieron una fiesta y comenzaron a seguirse en las redes sociales. Y, como era de esperar, los usuarios no tardaron en notar este gesto que llamó por demás la atención y hasta permitió especular con un posible acercamiento.

Rememoramos. La actriz y el ganador de la última edición de Gran Hermano estuvieron esa madrugada de domingo en un afterparty que organizó el periodista e influencer Lizardo Ponce en su casa, luego de haber asistido a una fiesta organizada en el predio de GEBA, en donde, además, la ex Casi Ángeles coincidió con Wanda Nara. Allí también estuvieron otros participantes de la casa más famosa del país: por caso, Daniela Celis se fotografió con ambas, lo que alertó la particular coincidencia con sus presencias en el mismo evento.

Una vez que finalizó la fiesta, Lizardo invitó a algunos de los presentes a continuar la celebración en su casa. Y, según el contenido que él mismo compartió en sus redes sociales, dicho evento privado duró hasta pasadas las 7:30 de la mañana del domingo.

Lo cierto es que después de haberse conocido en aquel festejo y de verse por primera vez, La China y Marcos tuvieron un contundente gesto 2.0: comenzaron a seguirse en Instagram. Aunque fueron precavidos: evitaron publicar fotos juntos de la noche que disfrutaron con amigos en común.

Los encuentros y el tiempo pasaron, y nuevamente se los pudo ver juntos disfrutando de la noche de México. La actriz, entusiasmada, compartió en sus redes sociales, específicamente en una historia de Instagram, su llegada a la Ciudad de México para asistir al festival de reggaetón más grande de América, tal como ella misma detallara. Expresó entonces su emoción y ansias por disfrutar del evento.

Durante su estancia en dicho país, la China no dudó en subir imágenes de varios momentos de su viaje con sus seguidores. Incluso compartieron un vivo en Instagram en el que la China tuvo una furiosa intervención cuando le preguntaron por su vínculo. “Chicas, dejen de decir: ‘No es por ahí, Primo, no es por ahí’, porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”, dijo la cantante. Mientras que el Primo se sumó y enfatizó la misma respuesta.