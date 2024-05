El enojo de Pedro Alfonso cuando descubrió que Paula Chaves había sido reemplazada en “Bake Off”

El conductor aseguró que le dolió saber que su esposa no iba a estar al frente del ciclo que condujo durante tres temporadas.

Tras la noticia de que Wanda Nara reemplazaría a Paula Chaves en la conducción de Bake Off Argentina, Pedro Alfonso fue consultado sobre la reacción de su esposa y no dudó en sincerarse al respecto. En diálogo con Intrusos, contó que al principio se sintió molesto por el manejo de la producción del ciclo para comunicar la decisión.

Durante la nota, aseguró que él se había enojado más que su pareja al enterarse de lo ocurrido: “Se me salió la chaveta un poquito, porque la vi medio angustiada. Y me parece lógico. A uno, que le gusta hacer algo y no lo vas a hacer más, te molesta. Entonces está bueno decirlo. Y ya está, ya pasó”.

“Dolió en el sentido de que era un programa que ella disfrutaba hacer. Era un poco lógico porque hace un tiempo que no estaba contratada por ellos, así que se veía venir. Pero dolió enterarse así, de la nada”, explicó el productor. Y agregó: “Yo creo que ellos, que saben mucho de esto, sabían que iba a hacer un ruidito. Entonces, avisarle antes hubiese sido lo más prolijo. Pero después lo das vuelta y me decís ‘pero si Pau no tiene nada que ver con Telefe, entonces es lógico’. Sí, ya sé, opino como marido”.

Sobre la llegada de Wanda Nara al ciclo, Alfonso aseguró que su enojo no había tenido que ver con eso: “Cero. Además ella es de Telefe. Era que no pudiera hacerlo Paula, después que lo haga cualquiera, es lo mismo”.

Qué dijo Paula Chaves tras ser reemplazada en “Bake off”

Los movimientos y las polémicas dentro de Telefe que salieron a la luz hace unos días derivaron en que la nueva edición de Bake Off no tendrá a Paula Chaves como conductora.

La modelo estuvo al frente del reality gastronómico en las tres ediciones anteriores. Sin embargo, ahora la conductora del programa será Wanda Nara. Y en una entrevista con LAM (América) Paula contó que el cambio la tomó por sorpresa.

“Me dolió. Quise usar otra palabra porque me duele, pero también entiendo la situación. ‘Me dolió’ parece que es desde un lado de enojo pero no estoy enojada ni mucho menos. Es un proyecto que hice tanto tiempo, me encantó hacer y marcó un montón en mi vida y carrera”, admitió la modelo.

A pesar del dolor que le causó quedar fuera de la pantalla, analizó su tiempo al frente del programa. “Voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio pero obviamente es triste. Entiendo la situación del canal, que ya tenía contratada a una producción, a una conductora, que iban a hacer un formato que no se pudo como MasterChef y terminan haciendo Bake Off con todo el equipo contratado. Es lógico, laburo hace muchos años en esto”.

“Yo creo que lo hice bien, la pasé muy bien haciéndolo y me divertí. Siempre fueron palabras lindas tanto del canal como la gente y los medio así que yo soy la que puedo decir si no estoy porque no gustó mi trabajo o por esto de que hay cosas contratadas”, concluyó.