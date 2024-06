El contundente pedido que la abuela de Cecilia Strzyzowski le hizo a la Justicia, a un año del crimen en Chaco

Mercedes sigue viviendo en la casa que compartía con su nieta y aún le cuesta asimilar lo sucedido.

La abuela de Cecilia Strzyzowski le hizo un contundente pedido a los jueces que deberán juzgar al clan Sena, los principales sospechosos del femicidio de su nieta. “La sociedad ya los condenó, ahora le toca a la Justicia”, expresó. Este domingo se cumple un año de la desaparición seguida de muerte de la joven chaqueña y los acusados irán a juicio, aunque todavía no hay fecha.

Mercedes Valois fue una de las últimas personas en ver a Cecilia y sigue viviendo en la humilde casa que compartían en la localidad de Barranqueras, a unos 30 kilómetros de Resistencia, el lugar del crimen. En una charla íntima con TN, reveló que la extraña todos los días y que le cuesta entrar a la habitación de su nieta, donde aún conserva su ropa y sus fotos.

“Todavía no puedo superar todo el dolor que sufrí cuando me sacaron a mi nena. Ella era mi compañerita y la extraño mucho. Te juro que me cuesta mucho entrar a su pieza y ver su ropa. Recién hace unos meses pude volver a entrar porque no me animaba. Todavía guardo sus cosas y es muy difícil para mí todo esto. Todo me recuerda a ella”, contó.

La jubilada sigue custodiada y todos los días tiene gendarmes en la puerta de su casa, porque sufrió el amedrentamiento de personas cercanas a los líderes piqueteros. “Me amenazaron con quemarme la casa, a veces pasan autos sin patente por acá, miran para adentro y siguen. Desde el principio de la causa que estoy vigilada, pero no tengo miedo”, aseguró Mercedes.

Sobre el proceso penal y la investigación, la abuela de Cecilia expresó: “Estoy esperando el juicio con ansias. La sociedad ya los condenó y ahora le toca a la Justicia. Ya no tienen excusas ni salidas, las pruebas son claras y se merecen perpetua”.

Según confirmó el fiscal Jorge Cáseres a TN, el pedido de elevación a juicio, que será por jurados, deberá ser definido por la Cámara de Apelaciones, ya que los abogados defensores se opusieron al requerimiento fiscal y optaron por esa vía.

Lo mismo hicieron desde la querella, tanto de parte de la subsecretaría de Derechos Humanos y Género del gobierno de Chaco, como de parte particular, pero ante el Juzgado de Garantías y para pedir que los Sena sean imputados como coautores. Las audiencias para tratar estas cuestiones se llevarán a cabo lunes, martes y miércoles de la semana que viene.