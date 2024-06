La sorpresiva respuesta de Messi cuando le preguntaron cuál es el mejor equipo de la actualidad

El capitán de la Selección Argentina habló a fondo de diferentes temas.

Lionel Messi consideró que el mejor equipo de la actualidad es el Real Madrid "por qué es el último campeón de la Champions League", pero remarcó que el conjunto que a él más le gusta es el Manchester City dirigido por Pep Guardiola.

"El mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions League. En la última creo que ganó el City, pero el anterior fueron ellos también", expresó en una entrevista con un Joaquín “Pollo” Álvarez.

Asimismo, añadió: “Si hablás por resultados, es el Madrid, si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid”.

Al hablar del entrenador español, indicó: "Hace mucho que no hablo con Pep, pero sí he hablado en varias oportunidades, nos hemos cruzado, hemos jugado Paris vs. City hace poco. Pero no, ahora hace bastante que no".