"Me van a matar": Messi contó detalles íntimos del grupo de WhatsApp de la Selección

La Pulga reveló el nombre del chat con sus compañeros de la Albiceleste y también quién es el administrador. "Me van a matar porque estoy contando...", expresó.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, brindó una extensa entrevista en la previa de los amistosos ante Ecuador y Guatemala, los últimos antes de la Copa América. Y, entre varios temas, también reveló la intimidad del grupo de WhatsApp del conjunto nacional.

En diálogo con Infobae, el astro rosarino -de 36 años- fue consultado sobre cómo se llamaba el chat de los futbolistas de la Albiceleste. "Campeones del mundo", expresó la estrella del Inter Miami.

Te recomendamos: Messi y su futuro en la Selección Argentina: un guiño al Mundial 2026

Luego, también le preguntaron quién es el administrador de ese grupo de WhatSapp: contó que es Leandro Paredes, mediocampista de la Roma y otro de los referentes de la Selección Argentina. Por último, Messi lamentó revelar estas intimidades. "Me van a matar", dijo. Y sentenció: "Y porque estoy contando".

Con Suárez y Neymar, el otro grupo íntimo de Messi

Lionel Messi también contó que tiene un grupo con otros dos íntimos amigos del fútbol: Neymar y Luis Suárez, quien actualmente es su compañero en el Inter Miami. "Creo que él (NdR: Neymar) puso 'sudaca' o algo así, porque está armado... desde Barcelona y cuando jugábamos juntos y quedó y creo que en un momento lo armó, puso 'sudaca' y quedó", afirmó.

Por otra parte, Messi fue consultado sobre si se imagina al astro brasileño en el conjunto de Florida para repetir el legendario tridente ofensivo. "La verdad que ahora es difícil, él está en Arabia, le queda un año de contrato, me parece. Él pasó un año difícil ahora, donde estuvo mucho tiempo lesionado, que lo deja afuera de la Copa América también, donde no pudo jugar la mayoría de partidos en Arabia", dijo. Y sentenció: "Y bueno, ahora es difícil. Después no sé, la vida la verdad que da tantas vueltas que puede pasar de todo, pero creo que hoy por hoy, no".

Te recomendamos: La sorpresiva respuesta de Messi cuando le preguntaron cuál es el mejor equipo de la actualidad

Messi palpitó la Copa América

Más allá de ser los vigentes campeones del Mundial, Copa América y Finalissima, Messi cree que la Selección dirigida por Lionel Scaloni es candidata al título: "Creo que siempre Argentina es favorita. Más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita. Cuando arranca un campeonato, sea Mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada", expresó.