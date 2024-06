Fantino habló tras el enfrentamiento con Darín: “No hay plata y hay otras prioridades”

El periodista se refirió al ida y vuelta que mantuvo con el actor durante la semana. “Te pido disculpas, porque si hay algo que vos tenés, es que sos un caballero”, señaló.

En los últimos días, Alejandro Fantino y Ricardo Darín revivieron declaraciones del pasado al referirse al presente del país y al financiamiento de los medios públicos y el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (INCAA). La tensión entre ambos comenzó a escalar cuando se conoció la postura del actor sobre estos temas.

El viernes pasado, Fantino intentó calmar las aguas y pidió disculpas a Darín en su programa: “Ricardo, si dije algo a título personal que te molestó, te pido disculpas porque si hay algo que vos tenés, es que sos un caballero”.

El origen de esta confrontación se remonta a una entrevista de hace diez años en el programa Animales Sueltos. En aquella ocasión, Darín explicó que había rechazado un importante papel en Hollywood porque quería estar con su familia. “Yo me quería volver a mi casa, hacía seis meses que estaba haciendo teatro en Madrid, me quería venir a estar con mi mujer y mis hijos”, explicó. Fantino le preguntó entonces: “¿Vos sabés la guita que podías haber ganado ahí?”, a lo que Darín respondió: “¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para vivir mejor de lo que yo vivo? Yo me pego dos duchas calientes por día”.

La actual polémica surgió cuando Darín, en declaraciones recientes a la prensa sobre los recortes del INCAA, expresó: “Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real o la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza, que son todas cosas muy lamentables y muy horrorosas, dependen del sector artístico, de los actores, las actrices, los directores... es un delirio”.

Además, el actor sugirió: “Sería bueno que, tanto de un lado como del otro, estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien. Y se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que estamos escuchando por ahí”.

Estas declaraciones fueron interpretadas por Fantino en su ciclo en Neura. El periodista comentó a mediados de marzo: “Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea, no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos”. El animador continuó: “Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno también que se saquen la careta y reconozcan, porque hay un montón de gente que quedó afuera”.

Recordando la entrevista en Animales Sueltos, Alejandro afirmó: “Fui cocinado a la parrilla por hacerme el partenaire de este muchacho cuando estábamos en una nota y para que salga mejor y que él salga mejor parado, me dijo que no le importaba tener un avión y que le gusta solamente tomarse dos duchas de agua caliente al día”. Y luego, manifestó: “Y yo lo veía jugando en el Vilas, no podía entrar con el BM porque pegaba contra los árboles de enfrente el BM que tenía para entrar al Vilas. Yo lo veía jugar al tenis, es buen tipo, lo veía siempre en el Vilas, pero no jugaba al tenis en una cancha de polvo de ladrillo en un club de campo, jugaba en el Racket al tenis y tenía el auto de la Pantera Rosa”.

El último viernes, Fantino intentó poner fin a la disputa con un mensaje conciliador: “Todos están haciendo un esfuerzo, Richard, todos... La clase media, los obreros, los jubilados, los pibes, los jóvenes, todos… Entonces, digo, no hay prioridades. Like as y le das voz a un spot absolutamente antigobierno”.

Fantino también señaló: “Si el gobierno que estuviese fuese de otro tinte, de otro corte, no estuviese Milei, si hubiese un gobierno peronista o radical que tomara estas mismas medidas, las banco igual, porque no hay plata, hermano, y lo que hay hay que gastarlo en lo que realmente vale”.

El periodista expresó: “No hay guita, Richard, para grabar ni para hacer explotar un Fiat 600. No hay plata para la prensa, no hay plata para los grandes medios, para los cortitos, para los chiquititos. No hay plata para nadie, lamentablemente, ni para los viejos hay plata que es lo más sagrado que tenemos”.

Finalmente, Fantino bajó el tono de la disputa y reafirmó: “Ricardo, si dije algo a título personal que te molestó, te pido disculpas porque si hay algo que vos tenés, es que sos un caballero. Te pido disculpas si te ofendí con algo, lo de tu auto, etc… Ahora, con lo otro no porque estoy convencido de lo que digo”.