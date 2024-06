La polémica confesión de Mateo Retegui tras el debut en la Eurocopa 2024: "Me siento italiano"

El delantero de Genoa sumó un puñado de minutos durante la victoria de la Selección de Italia ante Albania por 2-1 en Alemania.

Después de lo que fue su debut en la Eurocopa 2024, el delantero Mateo Retegui lanzó una curiosa declaración sobre si se siente argentino o italiano, ya con nueve partidos y cuatro goles en el lomo desde su llegada a la Selección de Italia.

"Yo me siento italiano. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa", declaró Retegui, quien hasta ayer solo había participado en amistosos, Eliminatorias y Nations League con la Azzurra, en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

El ex-Boca, Estudiantes, Talleres y Tigre ingresó por Gianluca Scamacca a los 37 minutos del segundo tiempo contra Albania, con el marcador 2-1, motivo por el cual se lo pudo ver cantando el himno en el banco de suplentes. "Siempre lo supe, siempre. Lo juro, lo canto bien", agregó.

Retegui, hoy en Genoa, se encuentra blindado por la Selección de Italia desde marzo de 2023 y ya no podrá vestir los colores de Argentina, que en pocos días iniciará la defensa del título en la Copa América 2024 con Lionel Messi a la cabeza.

Una situación totalmente diferente a la de algunos 'europibes'. Y es que el reglamento indica que los menores de 21 años deben jugar tres partidos o menos con un combinado nacional para poder cambiar y representar a otro país.

"No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí", sentenció.

Con Mateo Retegui, todos los argentinos que representaron a Italia

Eugenio Mosso

Julio Libonatti

Alejandro Scopelli

Renato Cesarini

Enrique Guaita

Raimundo Orsi

Atilio Demaría

Luis Monti

Humberto Maschio

Antonio Angelillo

Enrique Omar Sívori

Rinaldo Martino

Emilio Baldini

Eduardo Ricagni

Miguel Ángel Montuori

Bruno Pesaola

Francisco Loiácono

Mauro Camoranesi

Cristian Ledesma

Daniel Osvaldo

Ezequiel Schelotto

Gabriel Paletta

Franco Vázquez

Mateo Retegui