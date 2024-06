Murió Anouk Aimée, una de las actrices más importantes del cine francés

Tenía 92 años y una larga trayectoria. Fue una de las musas del reconocido Federico Fellini.

El cine internacional perdió este martes a una de sus máximas figuras. Anouk Aimée, una de las actrices más importantes del cine francés, murió a los 92 años en su casa de la ciudad de París.

La estrella que brilló en La dolce vita, Un homme et une femme y 8½ murió durante la mañana, según informó su hija Manuella Papatakis a través de Instagram sin dar mayores detalles.

Anouk Aimée había nacido en París en 1932 como Nicole Dreyfus. Hija de actores, el mundo del espectáculo fue lo suyo desde muy chica: ya a los 14 años estaba trabajando en películas. Su debut fue a esa edad en La maison sous la mer, en 1947.

Su nombre artístico es una conjunción de dos preferencias: Anouk es la identidad de su primer personaje, mientras que Aimée es el apellido que le sugirió Jacques Prévert, un escritor surrealista amigo de Picasso y Miró.

Su carrera cinematográfica tuvo un par de trabajos que quedaron marcados para siempre. El primero fue haber sido una de las principales musas del italiano Federico Fellini, para quien trabajó en La dolce vita y 8½, dos clásicos del notable realizador.

“Antes de conocer a Fellini, no sabía lo que era actuar. Él me enseñó lo más importante, a no tomarme en serio a mí misma”, había asegurado la actriz en 2003 cuando la entrevistó el medio Los Ángeles Times.

El segundo hito de su vida fue haber protagonizado junto a Jean-Louis Trintignant la francesa Un homme et une femme, con la que obtuvo un Globo de Oro y una nominación a un premio Oscar. El hecho de que una actriz europea sea nominada a un galardón de la Academia era algo muy poco habitual que potenció su carrera.

Trabajó en un total de 92 películas y programas de televisión con cineastas de la talla de Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Robert Altman o Agnès Varda. Su última aparición en el cine fue en 2019, con Les plus belles années d’une vie, de Calude Lelouch, que se proyectó fuera de competición en el Festival de Cannes.

Estuvo casada cuatro veces, la primera con el cineasta Nikos Papatakis, padre de su única hija, y la última con el actor británico Albert Finney.