Coldplay seleccionó la foto de un artista argentino para la portada de su disco “Moon Music”

El trabajo de Matías Alonso Revelli, que fue descubierto por Chris Martin, formará parte del nuevo álbum. La historia de la imagen.

Coldplay anunció que este 4 de octubre verá la luz su nuevo disco titulado “Moon Music”. Como adelanto, la banda también reveló que el 21 de junio ya se podrá conocer el primer single que lleva por nombre “feelslikeimfallinginlove”.

Más allá de las buenas nuevas para los fans de la banda liderada por Chris Martin, los argentinos también se vieron movilizados por este anuncio, ya que el trabajo de un joven fotógrafo de Bahía Blanca fue elegido para el arte de tapa.

Se trata de una fotografía de Matías Alonso Revelli, un artista visual de 31 años, quien fue contactado por la banda para utilizar una foto que él tomó hace cuatro años en plena pandemia. “Lo único que hice fue la imagen de la tapa. Fue 4 años antes sin saber que Coldplay me la iba a pedir para la portada del disco. El resto del diseño y el packaging lo hizo Pilar Zeta (otra artista argentina con la que Coldplay labura hace bastante tiempo, grosa)”, explicó Alonso Revelli en diálogo con Clarín.

Sobre la experiencia y cómo fue el proceso, agregó: “Me eligió la banda directamente. Me contactaron ellos, de una. Me sorprendió mucho esto porque no creo que sea muy habitual que una banda de ese calibre se maneje tan humildemente. Muy genios, la verdad”.

La foto seleccionada por Coldplay representa un arcoíris con colores saturados sobre un cielo azul. El contexto en que nació esta obra lo explicó el fotógrafo en su cuenta de Instagram: “Durante la pandemia, estaba en mi casa cuando mi papá me llamó para decirme que debía ir al patio y mirar al cielo. Lo que vi fue este maravilloso arco iris justo encima de mi cabeza, corrí a buscar mi cámara, tomé un par de fotografías, entré para editarlas como suelo hacer y eso fue todo. Ahora es la portada de Moon Music”.

Todo lo que se sabe sobre el nuevo disco

El grupo continuará con su compromiso con la ecología, con recitales que buscan ser más sostenibles de diferentes maneras. Según publicó NME, tanto los vinilos como los CD de Moon Music se van a fabricar con material reciclado.

Cada copia en vinilo del álbum contendrá nueve botellas de plástico PET recicladas que se recuperaron de residuos, lo que evitaría la fabricación de más de 25 toneladas de plástico virgen y proporcionará una reducción del 85% de CO2 en comparación con el vinilo.

También, el formato CD serán los primeros “ecológicos” del mundo, al ser creados con fuentes de policarbonato reciclado, procedente de flujos de residuos. El álbum traerá 10 canciones inéditas.