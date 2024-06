Murió Donald Sutherland, el actor de “Los juegos del hambre”

Kiefer Sutherland, hijo del actor, compartió la triste noticia a través de sus redes sociales.

Donald Sutherland, recordado por su actuación en la saga de Los juegos del hambre y M*A*S*H*, murió a los 88 años. La triste noticia fue confirmada por Kiefer Sutherland a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca tuvo miedo de interpretar cualquier papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, escribió el artista.

El tuit, en el que incluyó una foto en blanco y negro junto a su padre, recolectó miles de mensajes de cariño y despedidas para el actor. “Qué triste pérdida. Su filmografía es increíble, con grandes películas como Klute, Los juegos del hambre, Don’t Look Now, Animal House y especialmente M*A*S*H”, “Un trabajo absolutamente icónico a lo largo de las décadas: siempre tomó decisiones interesantes y realmente exigentes. Nunca fue el camino fácil, según lo que vi. Traté de desenterrar aquellas obras que se me escaparon en el homenaje. QEPD un actor maravilloso”, dicen algunos de los comentarios en la publicación.

Donald Sutherland nació en Canadá y estudió en la Universidad de Toronto ingeniería y arte dramático. No estaba seguro de animarse a seguir una carrera como actor y por las dudas se recibió de ingeniero. Pero cuando se trasladó a Londres en 1858 completó sus estudios en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres.

Durante su increíble trayectoria, participó en una gran cantidad de éxitos y a lo largo de las décadas su carrera fue muy interesante y activa. Algunos años atrás Sutherland interpretó al padre de Nicole Kidman en la serie The Undoing, un hombre de sereno poderío y natural distinción. Tenía entonces 85 años.

Al recorrer su generosa trayectoria queda claro que disfruta de su profesión. Se dio el gusto de trabajar con Federico Fellini en Casanova. Trabajó en Gente común, el debut de Robert Redford como director y el film se llevó el Oscar a la mejor película de 1980. Pero Sutherland se hizo famoso en M.A.S.H., de Robert Altman, una película que se atrevió a manejar un humor ácido y provocativo en medio del horror de la Guerra de Corea.

Antes, en 1971, había hecho Klute (El pasado me condena) de Alan Pakula junto a Jane Fonda, quien ese año obtuvo el Oscar a la mejor actriz. Trabajó con Clint Eastwood en Cowboys del espacio y fue uno de los presos en Los doce del patíbulo, de Robert Aldrich. Fue el padre de Keira Knightley en Orgullo y prejuicio, sobre la novela de Jane Austen y junto con Stockard Channing fue el dueño de casa en Seis grados de separación, la película en la que Will Smith debutaba como actor.

Donald Sutherland hizo películas de espías, como El ojo de la aguja, sobre una novela de Ken Follet; de ladrones, como La estafa maestra (The Italian Job) con Edward Norton; de ciencia ficción como Ad Astra, de James Gray, con Brad Pitt. Puede construir un personaje de cuento para la saga Los juegos del hambre o convertirse en el distinguido Mr. Harringan del relato de Stephen King. Hizo películas de guerra como Lord of War y piezas de terror como Salem’s Lot, también de Stephen King.