El mensaje de Kiefer Sutherland tras la muerte de su papá, Donald: "De los actores más importantes de la historia"

El actor despidió a su legendario padre con una foto antigua juntos y cálidas palabras donde elevó su figura.

Kiefer Sutherland publicó un sentido posteo tras la muerte de su padre, el gran Donald Sutherland, cuya histórica carrera en Hollywood abarcó seis décadas y que es mejor conocido por sus papeles en "M*A*S*H", "Ordinary People" y "Los Juegos del Hambre", entre otros tantos títulos.

"Con el corazón encogido, les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido", escribió el actor Kiefer Sutherland en X. "Personalmente, creo que ha sido uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se amilanó ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", escribió el mayor de los hijos del fallecido intérprete canadiense.

La noticia de la muerte de Donald Sutherland fue confirmada por la Agencia de Artistas Creativos (CAA) el jueves 20 de junio de 2024. El ganador del Oscar Honorífico 2017 también es el padre del actor de 24 ganador del Emmy Kiefer Sutherland y del veterano ejecutivo de CAA Media Finance Roeg Sutherland.

El mayor de los Sutherland tenía una mirada inconfundible -y unos ojos penetrantes- que aportaban profundidad y misterio a la enorme variedad de papeles que interpretó a lo largo de medio siglo en la gran pantalla.

Interpretó tanto a galanes como a antihéroes y villanos, y más recientemente se dio a conocer entre una nueva generación de fans como el malvado Presidente Snow en la franquicia de "Los Juegos del Hambre".

Después de lo que él mismo denominó un comienzo "serpenteante" de su carrera como actor, Donald Sutherland saltó a la fama en "The Dirty Dozen", de Robert Aldrich, en la que 12 convictos reciben el encargo de llevar a cabo lo que parece ser una misión suicida en la Francia ocupada.

Protagonista junto a luminarias como Charles Bronson, Lee Marvin y Telly Savalas, los pícaros encantos de Sutherland llamaron la atención de los productores de "M*A*S*H".

La sofisticada sátira de la guerra de Vietnam, en la que actuó junto a Elliott Gould, convirtió a Sutherland en un nombre muy conocido en los Estados Unidos de los años setenta y le abrió las puertas a una carrera duradera en la que trabajaría con algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo.

Sus extensos créditos televisivos incluyen también The Undoing, Trust, Dirty Sexy Money y The Pillars of the Earth, entre muchas otras.

Le sobreviven su esposa Francine Racette, sus hijos Roeg, Rossif, Angus y Kiefer, su hija Rachel y cuatro nietos. La familia celebrará un funeral privado.