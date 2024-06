"Te amamos infinito": con cinco fotos, Anto Roccuzzo saludó a Messi por su cumpleaños 37

La rosarina de 36 años homenajeó a su esposo en su cuenta de Instagram con una serie de imágenes que retratan los últimos años de la familia.

A las 14:32 minutos, hora argentina, del lunes 24 de junio Antonela Roccuzzo actualizó las publicaciones de su cuenta de Instagram. Subió una foto a su feed y cuatro fotos en las historias. El propósito y el remitente es el mismo: saludar a Lionel Messi, su pareja, en el día en que cumple 37 años. “Feliz cumple amor. Te amamos infinito”, escribió en una foto que estaba acompañada de un corazón y cuyo plural hacía alusión a los integrantes de la imagen. Además de ellos, en la foto estaban sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Los cinco están sentados en un sillón vestidos de gala en la antesala de la entrega de premios del Balón de Oro 2023. Están en París y es el 30 de octubre de 2023, a sesenta y tres años del nacimiento de Diego Maradona. Ella viste un vestido negro, el futbolista tiene moño, sus hijos no. Lionel Messi recibió aquel día su octavo Balón de Oro, por delante de Erling Haaland y de Kylian Mbappé. En la ceremonia de premiación, Leo pronunció un emotivo discurso ante el micrófono: se lo dedicó a su familia, lo compartió con el plantel argentino campeón del mundo, recordó la memoria de Maradona. “Antes que nada quiero agradecer a todos los que votaron y me hicieron ganar este premio. Quiero compartirlo con mis compañeros de la Selección, una vez más este premio viene de la mano de la Selección argentina, con Lautaro, con Juli, con Dibu. Este es un premio para la Selección, con todo lo que conseguimos. No me quiero olvidar de Haaland, de Kylian, no tengo dudas que en los próximos años se van a quedar con este premio. Veo muchos jóvenes y no tengo dudas que en los próximos años voy a disfrutar de muy buen fútbol. Quiero hacer una mención especial a toda la gente que me acompañó este año para que cumpliera mi sueño de ser campeón mundial, mucha gente de diferentes nacionalidades. A mi familia, ellos me ayudaron a cumplir todos mis objetivos, sin ustedes no hubiera sido posible”, expresó.

En el posteo de su esposa, el primer comentario es la respuesta de él. “Muchas gracias mi vida, los amo y los extraño!!!”, contestó el futbolista tres minutos después de que su esposa publicara la imagen, y mientras él está afectado a la Copa América 2024, concentrado en algún hotel de New Jersey con sus compañeros de selección. En las historias se esconden otras cuatro imágenes. La primera y la tercera son fotografías de Antonela y Leo en una playa en el mismo día, en la segunda aparece él vestido con una camisa hawaiana junto a su hijo Mateo en las tribunas del estadio Chase, donde hace de local el Inter Miami, y en la cuarta figura solo él recostado en una reposera con la leyenda “el cumpleañero más lindo”.

No fue la única que lo saludó. La Asociación del Fútbol Argentino, que de la mano de Chiqui Tapia decidió cambiarle el nombre al predio de Ezeiza en honor al icónico número 10 que se consagró campeón del mundo en Qatar, publicó un video para celebrar el cumpleaños de La Pulga. Así como también no perdieron la oportunidad de saludarlo el Barcelona, Newell’s y el Inter Miami. En las imágenes del video difundido por la AFA, se puede ver cómo aparece un encendedor para prender unas velas con el 10 con un texto que dice: “Hoy cumple el que nos cumplió el sueño de verlo campeón”. Luego, el video de Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo y una frase final: “Gracias, capitán”.

“Te deseamos un feliz cumpleaños”, escribieron en el club catalán con un video en el que se puede ver al artista Wallis pintar su retrato. La Lepra publicó una imagen del recordado día cuando Leo le rindió homenaje a Diego Maradona tras su muerte y vistió la camiseta roja y negra que usó Pelusa cuando jugó en el equipo rosarino. El Inter Miami, su club actual, escribió en el posteo “Feliz cumple al mejor de todos los tiempos” que estuvo acompañado por una foto que en su interior dice “Bienvenidos al año XXXVII después de Messi”.

El crack rosarino festeja su cumpleaños, otra vez, en medio de una competición con Argentina. Es su doceavo festejo que celebra encerrado en una concentración por un compromiso con el seleccionado nacional. Se prepara para disputar el segundo partido del grupo contra Chile, que se jugará el martes a las 22 horas en el estadio Metlife de la ciudad de Nueva Jersey. La Roja, dirigida por Ricardo Gareca, empató sin goles en su debut ante Perú en la competición que se realiza en los Estados Unidos. El tercer partido de la fase de grupos será el sábado 29 de junio ante Perú a las nueve de la noche en el Hard Rock Stadium de Miami.

Lionel Scaloni aún no definió la alineación titular que enfrentará al seleccionado chileno. Se avizoran cambios en relación a los once que jugaron contra Canadá en el debut de la copa. Nicolás Otamendi podría reaparecer en la zaga central en lugar de Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico pelea por un lugar con Marcos Acuña en el lateral izquierdo. En caso de producirse ambos cambios, volverían a presentarse los mismos cuatro que salieron a la cancha en el estadio Lusail para la final del Mundial de Qatar. En ofensiva podría ingresar Nicolás González por Ángel Di María y habrá que ver si Julián Álvarez mantiene su lugar en el primer equipo o ingresará Lautaro Martínez. Lionel Messi, eso sí, tiene garantizada su titularidad. La primera con 37 años.