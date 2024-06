Descubrió que su novio la engañaba con su mejor amiga y se vengó sorteando sus entradas para ver a la Selección

Candela descubrió que su novio la engañaba con su mejor amiga y decidió sortear las entradas para la Copa América 2024 que él se había olvidado en su casa.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la joven contó lo que planeaba hacer. “Hola a todos. Acá la boluda les habla, ahora cornuda. Su novio la acaba de cagar con su mejor amiga y miren lo que tengo acá”, dijo a cámara con los papeles en mano. “El boludo se dejó las entradas para la Copa América, para los próximos dos partidos, y como quien les habla le iba a regalar los pasajes, ahora lo va a sortear todo”, precisó.

El video se viralizó rápidamente y cientos de usuarios comenzaron a comentar la publicación para ganarse las entradas. “No pensé que se fuera a viralizar tanto, lo hice como un desquite y una amiga me animó a subirlo, así que le puse un poco más de producción con subtítulos, cerré los ojos y lo publiqué”, detalló Candela.

Además, explicó cómo descubrió todo. “Estaba de novia hace muy poco con un chico y el día que jugó la Selección su primer partido de la Copa nos juntamos su grupo de amigos con mi grupo de amigas. Yo notaba que el ambiente estaba medio tenso, pero yo pensé que era la atmósfera de un primer encuentro entre todos donde todavía no había confianza”, indicó sobre lo ocurrido el jueves.

Esa noche todo transcurrió con normalidad, pero a los días a su novio le llegó un mensaje de una chica: era su mejor amiga. “Le pregunté por qué le escribió y no me supo explicar demasiado, así que abrí el chat y me di cuenta de que la conversación estaba borrada porque los últimos mensajes que no tenían mucho sentido, había muchos enviados de la nada”, contó.

Él negó todo, pero el panorama cambió cuando Candela llamó a su amiga. “Le saqué con mentira-verdad lo que había pasado y explotó todo”, detalló y tras ello decidió pegarle “donde más le dolía”.

“Claramente yo demasiado no le importaba si se había metido con mi amiga, así que no iba a perder el tiempo en vengarme con un amigo de él, entonces opté por algo mejor, algo que sí le iba a tocar, que es la Selección. Sobre todo porque quizás es de los últimos partidos de Messi jugando para Argentina”, explicó la joven con respecto a su decisión de sortear las entradas.

Si bien en un principio la idea era darle un susto, como todo fue escalando y el video se viralizó, finalmente optó por llevarlo adelante. “La reacción de él fue caótica, me está buscando por todos lados, me hace llamar por todos sus amigos y a medida que los bloqueo, consigue nuevos números para llamarme. Ya ni sabe cómo pedir perdón, pero es más que evidente que lo lamenta por la reacción que tuve yo y no por lo que hizo”, detalló la chica y completó: “En caso de no poder coordinar el viaje les daré las entradas igualmente y que la persona decida, por ahí las quiere vender o regalárselas a otra persona que ya esté allá. Ojalá salga algo lindo de tanto caos que estoy viviendo ahora en lo emocional”.

Fuente: TN