La Justicia Federal citó a toda la familia de Loan para declarar

La Prefectura llegó a la casa de la familia de Loan Peña para citarlos a prestar declaración esta misma tarde, en Goya, Corrientes.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se presentó en la casa de la familia de Loan Peña, en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, para citarlos a prestar declaración testimonial, esta misma tarde. “Van todos, ahora”, confirmó uno de los abogados que representan a los padres y precisó que fueron convocados cada uno de los integrantes, a la ciudad de Goya.

De acuerdo a lo que informó Gustavo Briend, uno de los abogados que representa a la familia del nene de 5 años que despareció el pasado jueves 13 de junio en Paraje Algarrobal y es buscado intensamente, era una notificación que estaban esperando, motivo por el cual, todos se encontraban esperando la llegada de los uniformados que se encuentran interviniendo en la causa, que pasó al fuero Federal.

"Toda la investigación no puede descartarse, es por eso que unas serán tomadas en cuenta y otras no. Es por eso que, este acto, era realizable con la reconstrucción de las primeras 24 horas, que es lo que se está haciendo”, indicó el letrado, dentro de lo que se puede informar, ya que hay secreto de sumario.

“Hay elementos y cargos suficiente para afirmar que los detenidos están bien presos”, también respondió Briend y contó que, tras la declaración, María, la madre de Loan, “va a ser atendida por el gabinete psicológico, que no se dio nunca, hasta el día de hoy”, afirmó; y enfatizó que le “llama la atención por qué no lo dispuso” la Justicia de Corrientes y reveló que “la mamá no está muy bien”.

En las últimas horas, se difundió la versión sobre un presunto accidente que habría dado por resultado la necesidad de ocultar el cuerpo del nene: “Algunos medios lo han publicado y, por ahora, la descartamos”, expresó Briend.

“Hay muchísimas hipótesis en las cuales estamos trabajando y esa versión está descartada. Es una maniobra de distracción”, sostuvo el abogado. Acerca de la investigación y la figura de la abuela de Loan, agregó: “Hay actos procesales que se están realizando. No solo la abuela, sino que, desde mañana, sábado y domingo, habrá más testigos, la Justicia va a seguir trabajando. Por ahora, no va a tener ni sábado ni domingo”, advirtió.