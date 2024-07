Conocida conductora se accidentó en la puerta del canal: “Las guardias ya me ven entrar y me saludan todos”

Roxy Vázquez, conductora de Tempraneros, se resbaló saliendo del canal TN y se lastimó la mano.

Roxy Vázquez fue atendida de urgencia tras sufrir un accidente en la puerta de TN el viernes y dio detalles sobre cómo se encuentra.

La periodista salió de Tempraneros, el programa que conduce junto a Sergio Lapegüe en TN, se resbaló en la puerta del canal y fue derivada a la guardia para que la revisen.

Qué le pasó a Roxy Vázquez

Tras la preocupación, Roxy Vázquez recurrió a su cuenta de Instagram para explicar lo ocurrido. "Otro capítulo más en la saga de este año. Ahora caída en la puerta del canal", escribió junto a un video donde se ve su mano vendada.

"Mano lastimada... Las guardias ya me ven entrar y me saludan todos", agregó. Luego, en otro posteo en sus historias, detalló: "Calmantes, muñequera y reposo. Gracias a todos por los mensajes y la buena energía".

Cabe recordar que la conductora viene de algunos hechos complicados este año, ya que en marzo fue internada por dengue, y a menos de un mes de recibir el alta la hospitalizaron nuevamente por un cuadro viral severo.

Además, en abril Roxy Vázquez contó que su hijo Rocco, de 14 años, sufrió un violento robo en Palermo y se mostró muy angustiada al aire de TN. “¿Quién le saca el susto a mi hijo?, ¿quién me devuelve a mí la tranquilidad? Yo me quedo con que no le hicieron nada por suerte, pero es injusto vivir así", expresó en aquel momento.