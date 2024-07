Conor McGregor apostó una fortuna a que Argentina ganará la Copa América 2024

El irlandés, campeón de UFC, mostró en su cuenta de X la abultada cifra que apostó por la Scalonetta.

La Selección Argentina redondeó una excelente fase de grupos en la Copa América 2024 y sigue demostrando su gran nivel. Le ganó a todos sus rivales, no recibió ningún gol y hasta se dio el lujo de jugar con varios suplentes en el último partido, ante Perú. Por actualidad, plantel, estilo de juego y tener a Lionel Messi en su plantilla, la Albiceleste es una de las máximas candidatas a quedarse con el título.

Los de Lionel Scaloni son los vigentes campeones del mundo, los vigentes campeones de la Copa América y para llegar a una nueva final tendrán que superar a Ecuador en cuartos de final y luego vencer al ganador del duelo entre Venezuela y Canadá. Y Argentina es, una vez más, la gran favorita.

Por esa razón, Conor McGregor, reconocido peleador que se destaca en la UFC, compartió su confianza con la Selección Argentina y mostró la increíble apuesta que realizó. Para él, los de Messi y compañía saldrán campeones del torneo organizado por la Conmebol y Concacaf.

Y Conor no anda con chiquitas: apostó 390.000 dólares a que la 15 veces campeona del certamen más antiguo del mundo, a nivel de selecciones, se quedará con una nueva edición. "Los campeones de la Copa del Mundo Argentina pretenden seguir los pasos de The Mac y convertirse en campeones campeones levantando el trofeo de la Copa América. ¡El OG Champ Champ está detrás de ti!", comentó el irlandés en su posteo en X.

Si bien es verdad que estamos hablando de alguien que gracias al deporte consiguió millones y millones de dólares, no deja de ser una apuesta muy fuerte. Es casi ¡medio millón de dólares! Lógicamente, este posteo en sus redes sociales despertó varios tipos de comentarios: están quienes no se sorprenden por la cantidad que le metió a Argentina y luego aparecen varios criticando que no debería compartir este tipo de contenido.

Fuente: Ole