La fuerte confesión de Julieta Poggio tras confirmarse el romance de Nacho y Coti: "Al principio..."

La artista, Julieta Poggio, contó detalles de su gran amistad con Nacho Castañares y se refirió a su reciente romance con Coti Romero.

Julieta Poggio y Nacho Castañares formaron una linda amistad en la casa de Gran Hermano (Telefe) y luego del reality se volvieron inseparables al punto de considerarse mejores amigos. Bajo este contexto, Nacho comenzó una relación amorosa con Coti Romero y esto despertó una fuerte polémica, ya que la misma nunca tuvo un buen vínculo con la cantante. Por esta razón, Julieta fue consultada acerca del nuevo romance de su mejor amigo, y sorprendió al contar que es muy celosa del ex hermanito. "Vos tiraste que no iba a pasar y pasó", le recordó Fermín Bo a la influencer en el streaming Viernes Trece. Y es que cuando comenzaron los rumores, Juli aseguró que no había chances de que esa relación suceda. "Sí, como me descansaron con eso. Yo por algo estaba segura, fue antes igual eso. Yo no miento, en ese momento estaba segura", se justificó. "¿Sos amiga celosa vos?", continuó el conductor. En ese instante Julieta cometió un sincericidio y confesó: "Sí, y de Nacho soy muy celosa. Ahora ya no tanto, pero al principio no le dejaba ninguna, todas se las bochaba. Menos... una".