Francos dijo que Sergio Massa "trabaja para generar inestabilidad en el Gobierno"

El jefe de Gabinete manifestó que parte de los problemas económicos que afectan a la Argentina hoy en día son por culpa de las decisiones del exministro de Economía, por lo que le recomendó que “tome conciencia de la realidad”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que el exministro de Economía Sergio Massa “trabaja para generar inestabilidad en el Gobierno” con la intención de sacar un rédito político. Además, detalló que el Ejecutivo espera que Federico Sturzenegger pueda sumarse al gabinete ministerial el viernes y no descartó la posibilidad de proponer expandir el número de la Corte Suprema.

Entrevistado por Luis Novaresio, en el ciclo +Entrevistas de LN+, Francos criticó las actitudes del excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Está haciendo mantenimiento del helicóptero”, dijo y especuló con que la oposición necesita que el Gobierno se equivoque. “No pararon las aspas del club del helicóptero, se trabaja para eso y detrás de eso hay un poder económico que opera en los mercados”.

“Creo que hay actitudes que llevan a pensar que el excandidato está trabajando para generar inestabilidad en el Gobierno porque le conviene en términos políticos”, evaluó en una semana clave que inició con aumento del dólar blue, suba del riesgo país y la caída de bonos y acciones argentinas.

En ese sentido, argumentó que tanto la inflación como el valor del dólar actual son producto, en parte, de las medidas que ejecutó Massa en su paso por Hacienda durante la administración de Alberto Fernández: “A Massa le diría que tome conciencia de la realidad, que lo que vive la Argentina es producto de su gobierno y muchas medidas que tomó. Que guarde las herramientas y espere otra oportunidad”.

En específico, sobre la suba del dólar blue, Francos volvió sobre la idea de un “poder económico que opera en los mercados”. “No hay mucho que hacer para que el mercado dé algunos signos negativos”, señaló. “Para mí, estas volatilidades no creo que fueran razonables en este momento, pero cuando hay intereses políticos en juego, eso es fácil de implementar”, planteó.

“La ventaja que tiene la Argentina es que tenemos un economista como presidente que sigue al minuto todas las cuentas públicas y los mercados y analiza cómo se desarrolla la economía del país porque es la preocupación fundamental. Como dijo el Presidente, no hay lógica para que se genere una movilidad del tipo de cambio porque la base monetaria está estable. Entonces, si no gastamos más de lo que ingresa, tuvimos seis meses de superávit fiscal y no se emite más que para comprar dólares, ¿cuál es el motivo por el que podría subir el dólar o la inflación?”, argumentó.

Por otro lado, se refirió a las especulaciones en torno a la designación del hasta ahora asesor presidencial Federico Sturzenegger al frente de un nuevo ministerio. Francos indicó que ya está definido cuál será la cartera que comandará el economista y que esta semana debería estar resuelto el tema, pero que falta realizar un paso previo.

“Espero que pueda jurar el viernes. Esto está acordado con Federico y el Presidente”, dijo y aclaró: “Para hacer eso, tiene que salir un DNU que genere el ministerio y le otorgue las misiones que tenemos ya absolutamente claras. Tiene que redactarse, salir el DNU y, en ese caso, juraría el viernes”.

En otro tramo de la entrevista, Novaresio le consultó acerca de los rumores surgidos en los últimos días en torno a la posibilidad de que el Gobierno quite el pliego de García-Mansilla para la Corte Suprema y en cambio se postule a una mujer. “No está previsto cambiar”, dijo el jefe de Gabinete.

“Lo que creo que sí hay es la posibilidad de ampliar el número de ministros de la Corte”, reconoció. “Alguna vez fue de cinco, de siete o de nueve. La inclusión de la mujer en la Corte es importante. Hay muchos valores en la Justicia, la profesión y la academia, con mujeres con mucha capacidad para integrar la Corte. Si existe la posibilidad, es un tema que tiene que evaluar el Presidente. Ha habido conversaciones, pero no hay una decisión tomada. Si Milei la toma, no me parecería mal”, enfatizó.

Eliminación de las PASO

Más tarde, Francos entró en detalle acerca de los cambios que pretende el Gobierno en miras a los próximos comicios. La principal modificación sería la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO). “Vamos a reunir una comisión que trabaje en el tema con actores de la dirección electoral, del Ministerio del Interior y legisladores, para analizar las tres o cuatro reformas elementales que queremos llevar adelante”, dijo. “Entre ellas están la implementación de la boleta única, la eliminación de las PASO y la ficha limpia”.

Sostuvo que esas medidas “mejorarán la calidad de la oferta electoral” y cuestionó la necesidad de que en el país existan alrededor de 600 partidos políticos. “¿Qué rol cumplen tantos? ¿Cuántos juegan seriamente en un proceso electoral y cuántos solo van colgados por cobrar el aporte por boleta o votos?”, se preguntó.

En ese sentido, argumentó que una de las problemáticas es la cantidad de dinero que se debe distribuir en cada elección. “Es un costo por la emisión de boletas, que después no se imprimen y se cobran, y el costo que significa para la Justicia. Para esta, mantener el padrón de 600 partidos es un costo enorme”.

Francos insistió en que “hay que revisar para ver de qué manera se puede generar seriamente un acuerdo de los partidos políticos que tienen vigencia, para ordenarlo y hacerlo lógico, sin ánimo de cercenar los derechos políticos de nadie, pero que haya que reempadronar y justificar afiliaciones políticas”. A su vez consideró no estar de acuerdo con la idea de que se vote a los 14 años.