Justin Bieber cantó en la boda del hijo del hombre más rico de Asia: la exorbitante cifra que cobró

Los invitados a la fiesta pudieron disfrutar de hits como “Where Are U Now”, “Baby”, “What Do You Mean?” o “Sorry”. Quiénes son, de cuánto es su fortuna y más.

Justin Bieber volvió a los escenarios, pero no fue ante una multitud. El cantante fue el invitado para cantar sus mejores éxitos en un concierto privado, en la boda del hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani. Según Forbes, es la undécima mayor fortuna del planeta, con un patrimonio de 121.000 millones de dólares.

La estrella del pop canadiense recibió 10 millones de dólares por la presentación. Los invitados a la fiesta pudieron disfrutar de hits como “Where Are U Now”, “Baby”, “What Do You Mean?” o “Sorry”. Anant Ambani y su prometida Radhika Merchant disfrutaron de una noche que jamás olvidarán.

Rihanna, otras de las figuras contratadas

Pero esta no fue la primera vez. Algo similar pasó en marzo, en la India, cuando la familia Ambani le pagó 6 millones de dólares para su participación en un evento privado. Un recital importante, ya que Rihanna llevaba más de seis años sin en vivo.

Según publicaciones en medios del país asiático, la artista cantó 17 canciones, incluidas las exitosas ‘’Stay’', ‘’Umbrella’' y ‘’Consideration’'. El recital, celebrado en Jamnagar, la ciudad natal de la familia en la India, fue la primera noche de un evento de tres días para celebrar la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant.

En la presentación, Rihanna no tuvo cambios de vestuario, pero lució un deslumbrante vestido verde bordado con pedrería y cerró la noche con un vestuario rosa intenso. La familia Ambani se unió a ella en el escenario para tomarse una foto y abrazarse después de la última canción.

Anant es el hijo menor de Mukesh Ambani, presidente y director general de Reliance Industries, que tiene participaciones en telecomunicaciones, petróleo y gas, además de servicios minoristas y financieros.

La actividad musical de Justin Bieber

Desde que canceló su gira, que tenía a la Argentina shows en el estadio Único de La Plata, en septiembre de 2022, el artista se mantuvo alejado de la actividad. En 2019 habló sobre sus continuas luchas contra la ansiedad. También, le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt y sufrió una parálisis facial parcial. Según trascendió, Justin rechazó la oferta de unirse a Usher durante su actuación en el Super Bowl, porque “no lo sentía”.

Una fuente cercana al artista le contó a Page Six que “no hay rencor entre Usher y Justin”, y agregó: “Justin simplemente no estaba dispuesto a hacerlo”. Al final, se unieron los cantantes Alicia Keys, H.E.R y will.i.am.