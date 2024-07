Cande Tinelli compartió una imagen en bikini y revolucionó las redes: “Con mis kilitos de más“

La cantante e influencer pasa sus días en el calor de Madrid y volvió a cruzarse con los seguidores que opinan sobre su cuerpo.

Cande Tinelli habló más de una vez sobre la lucha que tuvo contra la bulimia y la anorexia. Incluso también se quejó de cómo, desde las redes sociales, recibe comentarios sobre su cuerpo cada vez que comparte imágenes en ropa interior o bikini, poniendo el acento en si tiene más o menos kilos.

“Este es el claro ejemplo de que no hay que dejarse influenciar por las opiniones, porque son miradas y visiones ajenas que exceden a uno. Sean buenas o malas, cada uno las ve como quiere. No hay que hacerle caso a lo que el otro ve o cree de mí”, escribió hace unas semanas y compartió en sus historias dos comentarios opuestos acerca de su figura. El punto en común, dijo, fue la liviandad con la que opinaban sobre su físico.

Esta vez, aprovechando el calor de Madrid, ciudad en la que está radicada junto a su marido, Coti Sorokin, la hija de Marcelo Tinelli compartió imágenes posando con una bikini color naranja. Pero no fue ese material lo que despertó las críticas esta vez, sino lo que escribió sobre el video.

“Con mis kilitos de más, a mantener el bronceado”, escribió la cantante y las respuestas con distintas reacciones no tardaron en llegarle a su casilla de mensajes. Fue ella misma quién las compartió. Uno de los mensajes con críticas, el que eligió subir a sus historias, decía: “¿Sos tarada o solo practicás? Digo, por la historia que subiste. No vaya a ser que se mate alguien por tu culpa, ¿no?”.

“Sos vos tarada, creo. ¿O no viste mis historias hablando de trastornos y de cómo se contradicen los comentarios? ¿Qué parte no entendiste? No seguiste el hilo. Es irónico por los comentarios que me dijeron anteriormente. No saquen de contexto las cosas, giles. Tarada la que no lee bien o habla sin saber, como esta chica”, escribió la cantante, a modo de descargo.

Cande Tinelli vía Instagram Stories

Pero también tuvo mensajes de apoyo y mostró uno de ellos a modo de ejemplo: “Pasa que si sos flaca no podés tener inseguridades parece”, a lo que respondió sobre la captura de pantalla: “Nooo. Jamás. Ni se te ocurra porque te matan, amiga”.

Cande Tinelli vía Instagram Stories