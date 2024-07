Los Pumas se tomaron revancha de Francia y lograron una gran victoria

La Selección Argentina de rugby se impuso por 33-25 en Liniers sumando un nuevo festejo en su segundo test match del año.

En un partido lleno de intensidad, la Selección Argentina de rugby, Los Pumas, superó a Francia por 33 a 25 en el estadio José Amalfitani de Liniers, con una destacada actuación defensiva, y se tomaron revancha de la derrota sufrida la semana anterior contra el mismo rival.

La cancha de Vélez fue testigo de un vibrante duelo, en el cual Los Pumas se impusieron por escaso margen.

Desde el inicio, el partido estuvo marcado por la intensidad y la paridad en el juego. Los Pumas, ansiosos por conseguir su primera victoria del año y motivados por el hito de Pablo Matera al alcanzar los 100 partidos con la camiseta argentina, demostraron una notable mejoría respecto al encuentro anterior en Mendoza.

Francia abrió el marcador a los 10 minutos. Un contraataque veloz culminó en un try del capitán Baptiste Serin, convertido por Hastoy. Los Pumas no se desanimaron y respondieron con un try de Eduardo Bello, tras una serie de avances por el centro del campo, igualando el marcador con la conversión de Santiago Carreras.

A pesar de la lesión de Julián Montoya a los 20 minutos, reemplazado por Ignacio Ruiz, Argentina mantuvo su impulso. Un penal de Hastoy devolvió la ventaja a Francia, pero la presión de Tute Moroni y un scrum cerca de la línea de try permitieron a Los Pumas anotar un try-penal, colocándose 14-10 arriba.

Poco después, una jugada rápida desde un lateral permitió a Santiago Carreras anotar y convertir un nuevo try, llevando el marcador a 21-10 al finalizar el primer tiempo.

En el segundo tiempo, Francia respondió rápidamente con un penal de Hastoy. El equipo europeo mostró su calidad con un try de Gaileton, seguido de una conversión que acercó el marcador a 21-20.

Sin embargo, Los Pumas volvieron a tomar la delantera con un try de Tomás Gallo, tras un eficaz maul desde el lateral, aunque Carreras falló la conversión, dejando el marcador en 26-25.

El partido continuó con un intenso intercambio de ataques. Francia volvió a anotar con un try de Attissogbe, pero Hastoy falló la conversión, dejando a Francia con una ventaja mínima de 25-21.

Argentina no se rindió y, tras una serie de jugadas defensivas efectivas y recuperaciones de balón, logró anotar un try crucial a través de Tomás Gallo, convertido por Santiago Carreras, estableciendo el marcador final en 33-25.

Los últimos minutos del encuentro fueron de alta tensión, con Argentina defendiendo con firmeza y recuperando balones clave. La destacada actuación defensiva y la capacidad de aprovechar las oportunidades ofensivas fueron determinantes para que Los Pumas aseguraran una merecida victoria.

Ahora, Los Pumas deberán viajar a Uruguay para terminar sus presentaciones de julio, donde se enfrentará al equipo local el sábado próximo.

SÍNTESIS

LOS PUMAS (33): 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Eduardo Bello, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Lautaro Bazán Vélez, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Cordero.

Cambios: 21’ Ignacio Ruiz por Julián Montoya, 40’ Thomas Gallo por Mayco Vivas, 47’ Gonzalo Bertranou por Lautaro Bazán Vélez, 49’ Lucio Sordoni y Franco Molina por Eduardo Bello y Matías Alemanno, 56’ Pedro Rubiolo y Tomás Albornoz por Lucas Paulos y Bautista Delguy, 71’ Matías Orlando por Santiago Carreras.

Entrenador: Felipe Contepomi

FRANCIA (25): 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Gaëtan Barlot, 3. Georges-Henri Colombe, 4. Mickaël Guillard, 5. Baptiste Pesenti, 6. Lenni Nouchi, 7. Judicaël Cancoriet, 8. Jordan Joseph, 9. Baptiste Serin (C), 10. Antoine Hastoy, 11. Lester Etien, 12. Antoine Frisch, 13. Émilien Gailleton, 14. Théo Attissogbe, 15. Léo Barré.

Cambios: 27’ Demba Bamba por Georges-Henri Colombe, 40’ Posolo Tuilagi y Romain Briatte por Mickael Guillard y Jordan Joseph, 42’ Georges-Henri Colombe por Demba Bamba, 57’ Sebastien Taofifenua por Jean-Baptiste Gros, 63’ Killian Tixeront por Mickael Guillard 63’ Teddy Baubigny por Posolo Tuilagi, 68’ Baptiste Jauneau por Baptiste Serin.

Entrenador: Fabien Galthié

Puntos en el primer tiempo: 9’ Try de Baptiste Serin convertido por Antoine Hastoy (F), 17’ Try de Eduardo Bello convertido por Santiago Carreras (LP), 25’ Penal de Antoine Hastoy (F), 37’ Try de Santiago Carreras convertido por él mismo (LP).

Resultado parcial: Los Pumas 21-10 Francia

Puntos en el segundo tiempo: 42’ Penal convertido por Antoine Hastoy (F), 45’ Try de Émilien Gailleton convertido por Antoine Hastoy (F), 49’ Try de Théo Attissogbe (F), 57’ Try de Thomas Gallo (LP), 66’ Try de Thomas Gallo convertido por Santiago Carreras (LP).

Resultado final: Los Pumas 33-25 Francia

Amonestados: 56’ Georges-Henri Colombe (F)

Referee: Andrew Brace (Gales).

Estadio: José Amalfitani, Buenos Aires.