En detalle: cuánto dinero ganó la Selección Argentina tras consagrarse campeón en la Copa América 2024

La Selección argentina se consagró campeón en la Copa América 2024 de los Estados Unidos con el gol de Lautaro Martínez para vencer 1-0 a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. Gracias a este título, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se llevará un abultado premio para sus arcas proveniente de la Conmebol. El organismo a nivel continental le pagará US$ 16.000.000 a la AFA por haber ganado el título de la Copa América 2024. Te recomendamos: Cuándo y a qué hora llega la Selección Argentina tras conquistar la Copa América 2024 Pero no sólo eso, sino que la Selección argentina se lleva además un premio de US$2.000.000 por jugar la competición y otros US$2.000.000 por meterse en cuartos. Es decir que la AFA recibirá una suma total de US$ 20.000.000 del certamen continental. Cuánto paga la Conmebol al resto de los participantes de la Copa América 2024 * Campeón: US$16.000.000. * Subcampeón: US$7.000.000. * Tercer puesto: US$5.000.000. * Cuarto lugar: US$4.000.000. * Cuartos de final: US$2.000.000. * Por participar: US$2.000.000 Te recomendamos: Los festejos en Santiago del Estero tras un nuevo título de la Selección Argentina Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras ganar la Copa América 2024 Octubre 2024: * Venezuela vs. Argentina | Por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. * Argentina vs. Bolivia | Por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. Noviembre 2024: * Paraguay vs. Argentina | Por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. * Argentina vs. Perú | Por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas.