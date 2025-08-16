Cayó en una estafa al comprar muebles por Telegram: perdió más de $1,3 millones

La víctima, una joven del barrio Belgrano, transfirió más de un millón de pesos a través de una billetera virtual tras pactar la compra por Telegram

Una joven del barrio Belgrano fue víctima de una estafa virtual cuando intentó adquirir muebles a través de la aplicación Telegram. Los supuestos vendedores desaparecieron luego de recibir una transferencia millonaria.

El hecho fue denunciado cerca de las 19.30 del jueves, cuando Soledad A., de 32 años, se presentó en la Comisaría Sexta para alertar que había sido engañada por delincuentes digitales.

Según relató la damnificada, todo comenzó cuando contactó a una mujer identificada como Ana Cecilia Acevedo, quien ofrecía juegos de muebles y cobertores a través de un canal de Telegram. Tras una breve conversación, acordaron la compra de un juego de mesa y un cobertor de sillas.

Los estafadores le facilitaron un CBU perteneciente a una billetera virtual de la app Lemon Cash, a nombre de Ricardo Andrés Alvarado, donde Soledad transfirió $1.300.060.

Tras concretar el pago, los estafadores le aseguraron que la entrega se realizaría en un plazo de 72 horas. Sin embargo, los muebles nunca llegaron y la supuesta vendedora dejó de responder los mensajes.

Frustrada por la situación, la víctima se dirigió a la comisaría y realizó la denuncia correspondiente. La fiscal Dra. Silvia Luna Jaime tomó intervención en la causa y ordenó que se le dé participación a personal de la División de Delitos Económicos, que ya trabaja en el caso.