La foto de Mauro Icardi y la China Suárez que encendió rumores de embarazo

El gesto de la actriz en una postal íntima junto al futbolista no pasó desapercibido en redes. ¿Confirmación en camino?

Hoy 21:15

Después de nueve meses sin jugar, Mauro Icardi vivió el viernes un momento muy especial: volvió a ponerse la camiseta del Galatasaray, entró en el segundo tiempo y, a pocos minutos de su regreso, marcó un gol que lo emocionó tanto como a los hinchas turcos.

Mauro y La China

Tras la victoria, el delantero eligió relajarse lejos de la exposición futbolística. Junto a su pareja disfrutaron de su nueva casa en Estambul, una propiedad con la que buscan dejar atrás la etapa compartida con Wanda Nara y empezar una vida propia.

Fiel a su estilo, Icardi compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de la jornada al sol. No escribió palabras, solo tres emojis que lo dijeron todo: un corazón verde, una casa y un perro, en clara alusión a su presente sentimental y familiar.

Mauro y la China

Tomada desde arriba, se los ve recostados junto a Tano, el Dogo de Burdeos que lo acompaña desde hace años. Lo llamativo fue el gesto del delantero: con la cabeza apoyada en el pecho de Eugenia, dejó reposar una mano en su abdomen, lo que rápidamente despertó especulaciones sobre un posible embarazo.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse y, aunque ninguno de los dos hizo referencia al tema, la imagen ya desató una ola de rumores entre los fanáticos.

"¡La mano en la panza!", "Decime que ella esta gestando otra cuota alimentaria millonaria sin decírmelo", "Creo que alguien ya logro su cometido, alguien ya se aseguro esa billetera con un hijo más", "La segunda foto. Esta re embarazada", dijeron algunos usuarios en Instagram, dejando ver la posibilidad de un nuevo integrante en la familia.