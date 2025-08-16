La Municipalidad celebrará el Día de la Niñez con animación, música, juegos y sorteos en el Parque Aguirre

En el ingreso por calle Salta se entregarán pulseras con números a los niños para que puedan participar de los sorteos.

2025-08-16

A partir de las 15 horas, este domingo la Municipalidad de la Capital organizará el el festejo por el Día de la Niñez, con animación, música, juegos y sorteos, libres y gratuitos.

Las actividades se desarrollarán en el sector del Parque de los Niños y en el amplio playón ubicado en sus próximidades, lugar en donde se levantó un escenario para la presentación de los shows musicales de Ketimporta, Brenda Show, Grupo Chocolate, Grupo Sin Sal, DJ Soga y los Robots Leds.

En el ingreso por calle Salta se entregarán pulseras con números a los niños para que puedan participar de los sorteos.

En todo el sector del Parque de los Niños, los niños, niñas y sus familias podrán participar de juegos mecánicos, inflables, virtuales y además de ferias comunitarias.

Estas acciones forman parte de los programas que tienen que ver con el trabajo por la niñez durante todo el año que llevam adelante distintas áreas de la Municipalidad de la Capital, que tienen el acompañamiento del gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y la Policía de la Provincia y ONGs.

Con estas celebración también se busca reforzar los espacios de esparcimiento al aire libre para los niños y niñas mediante juegos y actividades lúdicas para su desarrollo integral.